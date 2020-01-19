Новости

На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина 20:55
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 20:31
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 20:27
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 20:03
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19:57
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19:53
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19:42
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19:30
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19:09
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19:04
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 18:49
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 18:44
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 18:30
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 17:55
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 17:51
В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра 17:49
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 17:44
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 17:39
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 17:31
Легкая и модульная: в России представили новую ракету 17:27
КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе 17:21
В праздник Крещения патриарх освятил воду в Богоявленском соборе 17:20
Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации 17:06
Американцы высмеяли новую форму Космических сил США 17:04
Новейший дрон Gremlin разбился на испытаниях в США 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны

Валюта

Глобальный фон для рубля отходит на второй план из-за насыщенности внутренних событий. Увеличенный почти вдвое объем покупок валюты минфином, особенно в условиях стартовавшего налогового периода, не является поводом для продажи рублей, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Фото: Алексей Сухоруков\ РИА Новости
Что будет в 2020 году со ставками по банковским вкладам

Изменение состава правительства инвесторы воспринимают нейтрально. Доходности рынка рублевого долга достигли исторических минимумов, ОФЗ закладывают снижение размера ключевой ставки до 5,5-5,75% в среднесрочной перспективе. Правда, оно выглядит совсем не очевидным после объявленных мер президента в соцсфере и заявлений нового премьер-министра по будущим госрасходам. Курс российской валюты на наступившей неделе будет колебаться около 61,5 рубля за доллар, прогнозирует аналитик.

Биржа

Динамика российских индексов на этой неделе, скорее всего, будет инерционной - исторические максимумы меняются чуть ли не каждый день, что способствует притоку новых денег на фондовый рынок, продолжая толкать котировки выше, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Индексы Мосбиржи и РТС способны подняться выше 3200 и 1650 соответственно. С другой стороны, учитывая, что бурный рост продолжается уже почти полтора месяца, не исключена и техническая коррекция со снижением Мосбиржи и РТС до уровней 3100-3150 и 1580-1600 соответственно, полагает Бирюков.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В 2020 году на нефтяном рынке ужесточится конкуренция

Нефть

Поддержку ценам на нефть оказывает снижение запасов нефти в США, а также напряженная обстановка на Ближнем Востоке, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. После подписания "Фазы 1" торгового соглашения между США и Китаем на рынках наблюдается умеренный аппетит к риску, что также положительно отражается на цене нефти. Стоимость нефти на этой неделе будет находиться в диапазоне 63-66 долларов за баррель марки Brent, полагает он.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Личные деньги
Личные деньги
Как не попасть на удочку мошенников, снимая деньги в банкомате
Курсы валют
Курсы валют
Что будет с рублем после отставки кабинета министров