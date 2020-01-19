Валюта

Глобальный фон для рубля отходит на второй план из-за насыщенности внутренних событий. Увеличенный почти вдвое объем покупок валюты минфином, особенно в условиях стартовавшего налогового периода, не является поводом для продажи рублей, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Изменение состава правительства инвесторы воспринимают нейтрально. Доходности рынка рублевого долга достигли исторических минимумов, ОФЗ закладывают снижение размера ключевой ставки до 5,5-5,75% в среднесрочной перспективе. Правда, оно выглядит совсем не очевидным после объявленных мер президента в соцсфере и заявлений нового премьер-министра по будущим госрасходам. Курс российской валюты на наступившей неделе будет колебаться около 61,5 рубля за доллар, прогнозирует аналитик.

Биржа

Динамика российских индексов на этой неделе, скорее всего, будет инерционной - исторические максимумы меняются чуть ли не каждый день, что способствует притоку новых денег на фондовый рынок, продолжая толкать котировки выше, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Индексы Мосбиржи и РТС способны подняться выше 3200 и 1650 соответственно. С другой стороны, учитывая, что бурный рост продолжается уже почти полтора месяца, не исключена и техническая коррекция со снижением Мосбиржи и РТС до уровней 3100-3150 и 1580-1600 соответственно, полагает Бирюков.

Нефть

Поддержку ценам на нефть оказывает снижение запасов нефти в США, а также напряженная обстановка на Ближнем Востоке, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. После подписания "Фазы 1" торгового соглашения между США и Китаем на рынках наблюдается умеренный аппетит к риску, что также положительно отражается на цене нефти. Стоимость нефти на этой неделе будет находиться в диапазоне 63-66 долларов за баррель марки Brent, полагает он.