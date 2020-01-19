Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев был заменен в конце первого тайма матча 20-го тура чемпионата Испании против "Мальорки" (1:4). Россиянин покинул поле на 44-й минуте.

Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес подтвердил, что Черышев получил повреждение. Насколько оно серьезно и выбыл ли Денис из строя - пока не сообщается.

- Черышев не мог продолжать игру, потому мы его и заменили. Больше мне сказать пока нечего, - подчеркнул Селадес.

Отметим, что Черышев только недавно вернулся в строй после травмы бедра, полученной им в ноябре во встрече Лиги чемпионов с французским "Лиллем". Возвращение россиянина на поле состоялось в конце декабря в матче с "Вальядолидом".

В общей сложности в нынешнем сезоне Денис провел за "Валенсию" во всех турнирах 18 встреч. Россиянин забил два мяча и отметился одной результативной передачей.