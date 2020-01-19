Детекторы для выявления больных пневмонией установили в Китае

В преддверии растущего перемещения граждан внутри КНР, а также массового выезда китайских туристов из страны в канун празднования нового года по Лунному календарю органы гигиены и санитарного контроля Китая приступили к установке специальных детекторов для выявления инфицированных коронавирусом нового типа. Оборудование смонтировано в аэропорту и на вокзалах города Ухань, где ранее была выявлена вспышка заболевания нестандартной пневмонией, сообщила газета "Синьцзинбао". По данным издания, проверки также будут проводиться вдоль ключевых автотрасс, ведущих в этот густонаселенный город.

Напомним, что в воскресенье власти Китая признали факт дальнейшего распространения загадочного заболевания, вызванного коронавирусом. Как сообщило информагентство "Синьхуа", в 12-миллионном городе Ухань на минувшей неделе выявлено 17 новых случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Специалисты предупреждают о высокой опасности проникновения инфекции за пределы КНР на фоне предстоящего массового выезда из страны туристов в период празднования китайского Нового года.

Ранее в Азии уже были зафиксированы случаи госпитализации пациентов с характерными симптомами нестандартной пневмонии - высокой температурой и проблемами с дыханием. Так, в начале января в Южной Корее была госпитализирована 36-летняя гражданка КНР, а в Таиланде под карантин попала 61-летняя китайская туристка. Под присмотром врачей также находятся несколько пациентов в Японии, Гонконге и Сингапуре. Власти азиатских стран предпринимают повышенные меры безопасности как на границах с Китаем, так и в аэропортах и других пунктах въезда - с приближением лунного новогоднего праздника 25 января несколько миллионов китайцев отправятся на отдых за пределы своей страны и не исключено, что некоторые их них могут стать невольными переносчиками неизвестной инфекции.

Между тем, в самом Китае количество подтвержденных властями случаем заражения штаммом коронавируса нового типа выросло до 62. К настоящему времени жертвами загадочной инфекции стали два человека, а еще восемь находятся в критическом состоянии - у них наблюдается лихорадка и сильный кашель. Еще порядка 700 человек, контактировавшие с больными, находятся по мониторингом китайских медиков. В КНР заявили, что случаев передачи болезни от человека к человеку пока не выявлено, однако во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем.

Известно, что вспышка заболевания в Ухане - административном центре провинции Хубэй - зарегистрирована на местном оптовом продуктовом рынке, который был оперативно закрыт и продезинфицирован китайскими властями. По предварительным данным, заболевшие могли заразиться при контакте с животными или сырыми морепродуктами.

Напомним, что Россия также ужесточила карантинный контроль в отношении прибывающих из Китая лиц. Как сообщили в Роспотребнадзоре, "в целях недопущения распространения случаев заболеваний в РФ в настоящее усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу".