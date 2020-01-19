Дмитрий Медведев рассказал о своих планах

Экс-премьер Дмитрий Медведев в целом доволен итогами работы своего кабинета, а задачей нового считает рост доходов. В отпуск он не собирается - отдохнув в выходные на горнолыжных склонах, замглавы Совбеза готов приступить к новым обязанностям. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

"Как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - подвел итоги Дмитрий Медведев. Но окончательные оценки, считает он, всегда дают люди.

За восемь лет, вспомнил бывший председатель правительства, приходилось принимать очень сложные, временами болезненные, но необходимые решения. К таким он отнес пенсионную реформу. Остались и нерешенные задачи. "У нас почти не росли реальные располагаемые доходы. Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в Послании, и это, наверное, ключевая задача для нового правительства", - пояснил Медведев.

Время, когда приходилось заниматься экономикой его кабинету, Дмитрий Медведев считает исключительно важным и сложным. Вторая волна мирового финансового кризиса с падением цен на энергоносители ударила по бюджету и возможностям реализовывать все программы. Санкции после возвращения Крыма в состав России тоже негативно отразились на экономике страны. Правительству в такой ситуации не оставалось ничего, как заниматься вопросами импортозамещения. К числу важных результатов он причислил удержание макроэкономической стабильности и роста цен. Если сначала инфляция поднималась до 13-15 процентов, то сейчас это однозначный показатель - около 3 процентов.

Экс-премьер останется во главе партии "Единая Россия"

Случившуюся отставку он объясняет задачами политического обновления страны. Своей новой должности бывший премьер не удивлен. "Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было. Такие идеи на самом деле существовали", - рассказал замглавы Совбеза в интервью. Новую свою работу он считает важной и нужной. Брать отпуск Дмитрий Медведев не собирается. На выходные он отправился в горы, чтобы покататься на лыжах. "Покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать", - поделился он ближайшими планами.

Из политики экс-премьер тоже уходить не собирается, поскольку останется во главе партии "Единая Россия", подтвердил он. На партийном "фронте" главной задачей становится подготовка к выборам в Государственную Думу, которые пройдут в 2021 году, а также к Единому дню голосования этого года, запланированному на 13 сентября.