Дочь Нины Руслановой отреагировала на информацию о ее госпитализации

Олеся Рудакова, дочь народной артистки Российской Федерации Нины Ивановны Руслановой, в очередной раз опровергла информацию о госпитализации актрисы.

Ранее, напомним, в ряде отечественных СМИ появилось сообщение, что 74-летняя Нина Ивановна попала в больницу в Москве - из-за якобы проблем с сердцем.

"Мне тоже очень интересно, куда маму госпитализировали. Вот пытаемся с ней выяснить, в какую же больницу нас отправили!", - съязвила женщина в комментарии РИА Новости. Заверяя, что Нина Ивановна "чувствует себя нормально" и "для своего возраста - приемлемо".

Нина Русланова родилась в 1945 году на Украине. Закончив театральное училище имени Щукина, служила в театре имени Вахтангова, откуда перешла в театр имени Маяковского.

Дебют в кино - 1967 год, в "Коротких встречах" Муратовой. С которой после работала еще неоднократно.

На счету Руслановой порядка 150 ролей, в том числе в фильмах и сериалах "Егор Булычов и другие", "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Мама, не горюй", "Не стреляйте в белых лебедей", "Участок", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза", "Собачье сердце", "Вий".