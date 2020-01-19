Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки

Более одного миллиарда евро, а точнее 1 миллиард 50 миллионов, потеряли французские транспортные компании в результате длящейся уже шесть недель забастовки против пенсионной реформы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Франции.

При этом, как указывается в официальном коммюнике, Парижская автономная транспортная компании RATP недосчиталась 200 миллионов евро, а Национальное общество железных дорог - в четыре с лишним раза больше - 850 миллионов евро.

Пострадали и местные операторы грузовых железнодорожных перевозок, которые оценили свои потери в десятки миллионов евро.

В совместном обращении к президенту страны Эмманюэлю Макрону, опубликованном на страницах воскресной газеты "Journal du Dimanche", они призвали государство оказать им финансовую помощь, компенсировать убытки.

По данным этих компаний, объем грузовых перевозок, осуществляемых по железным дорогам Франции с 5 декабря, когда началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы, сократился в пять-шесть раз, и только сейчас ситуация начинает понемногу исправляться.