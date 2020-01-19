Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира. Сегодня он занял первое место в пасьюте в немецком Рупольдинге.

Дистанцию в 12,5 километра Фуркад преодолел за 31 минуту 26,8 секунды. Он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторая строка досталась соотечественнику Мартена Кентену Фийону-Майе (+17,6), а третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+46,0).

Что касается россиян, то лучшим среди наших спортсменов стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7). Он допустил два промаха.

Возвращаясь к Фуркаду добавим, что ранее он побеждал в спринте и масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а в Рупольдинге до триумфа в пасьюте француз выиграл спринт.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 января в словенской Поклюке.