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19.01.2020 17:40
Рубрика: Спорт

Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Текст: Артур Нанян
Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира. Сегодня он занял первое место в пасьюте в немецком Рупольдинге.
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Дистанцию в 12,5 километра Фуркад преодолел за 31 минуту 26,8 секунды. Он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторая строка досталась соотечественнику Мартена Кентену Фийону-Майе (+17,6), а третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+46,0).

Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
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Что касается россиян, то лучшим среди наших спортсменов стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7). Он допустил два промаха.

Возвращаясь к Фуркаду добавим, что ранее он побеждал в спринте и масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а в Рупольдинге до триумфа в пасьюте француз выиграл спринт.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 23 по 26 января в словенской Поклюке.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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