Окончательные данные по бронированиям у туроператоров на февраль и март появятся чуть позже, но и предварительные уже о многом говорят. Как и в предыдущие годы, наши люди короткие праздники проведут дома. В топе экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, города "Золотого кольца". Среди горнолыжных направлений традиционно лидирует горный кластер Сочи, растут и продажи таких курортов, как Шерегеш, Домбай, Чегет.
Непродолжительный трехдневный отдых - прекрасная возможность посмотреть ближайшие достопримечательности. "В России сегодня много маршрутов выходного дня. Предлагаются туры, которые позволяют отправиться в непродолжительную поездку, получив при этом яркие впечатления. Можно обратить внимание на национальные брендовые маршруты, например, "Русские усадьбы" и "Серебряное ожерелье", отправиться в поездку по "Золотому кольцу". Интересные программы предлагают туристско-информационные центры в регионах", - рассказал "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин напоминает, что предстоящее празднование Дня защитника Отечества - хороший повод вспомнить о тематических военно-патриотических турах и маршрутах: "Почти в каждом регионе есть музеи боевой славы, во многих - выставки военной техники, военно-патриотические парки культуры и отдыха. Будут проходить концерты, выставки. Кроме того, если все хорошо спланировать, можно посетить с экскурсиями Волгоград, Новороссийск, Туапсе, Севастополь и весь Крым".
"Последние три года реализуется программа минкультуры - "Открой свою Россию". В отдельных регионах даются каталоги военно-патриотических туров, их совмещают с образовательными программами. Кроме того, в Москву приедут школьники на мартовские праздники", - рассказал Юрий Барзыкин.
Говоря в целом о военно-патриотических турах, эксперты "РГ" отмечают, что необходимо привлекать к ним как можно больше школьников. "Когда мы начинали программу "Открой свою Россию, то переживали, как подавать детям истории о войне, это непросто. Но потом поняли, насколько им это интересно. Кстати, патриотизм воспитывается не только на примере военно-исторических объектов, а в целом - на возможности увидеть свою страну. Невозможно любить то, о чем ты не знаешь и никогда не видел", - рассказала "РГ" Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, курирующая развитие детского туризма.
Для того чтобы по России путешествовали как можно больше детских групп, нужно решить ряд вопросов, отметила эксперт. "Во-первых, сегодня крайне тяжело организованным группам детей выйти из стен школ, потому что нормативно ответственность за них несет директор. Он боится выпустить группу с учителем даже для поездки по городу. Нужно эту ответственность как-то разграничить", - рассказала Ольга Санаева.
Во-вторых, продолжила она, авиаперевозчики, к сожалению, не предоставляют льготы для путешествий организованных детских групп. Более того, по ряду причин групповые билеты стоят даже дороже. "Для проезда детей до 18 лет по железной дороге, правда, действует 50-процентная скидка круглый год. Но понятно, что эти 50% от определенного тарифа. За купе, скорый поезд и прочее идут надбавки. Поэтому нельзя сказать, что билеты продаются для детей за половину от их стоимости", - отметила Ольга Санаева.
Февраль и начало марта в России считаются зимним сезоном. Еще в начале декабря прошлого года глубина бронирований зимних туров достигала марта 2020 года, рассказали "РГ" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Важной тенденцией туроператоры назвали общий рост спроса на путешествия внутри страны: объем бронирований значительно опередил прошлогодние показатели", - сообщила "РГ" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
В национальном туроператоре "Алеан" фиксируют рост по всем зимним направлениям в диапазоне от 10 до 50%, у "Библио-Глобуса" спрос на зимние туры по России вырос на 20%. Рост внутреннего спроса подтверждают и в компаниях ANEX Tour, TUI Россия, "Интурист", Space Travel, рассказали в АТОР. У туроператора PEGAS Touristik бронирований туров по России на эту зиму стало на 10-15% больше. С каждым годом туроператор увеличивает объем российского турпродукта в своей линейке.
По данным туроператора TUI, в топ-5 популярных направлений на праздничные даты входят туры в Санкт-Петербург, Сочи и Красная Поляна, курорты Кавказских Минеральных Вод и Сахалин. "Эти даты еще и самый разгар горнолыжного сезона, кроме Красной Поляны, туристы-горнолыжники охотно выбирают самые снежные регионы России, такие как Сахалин, Шерегеш, Байкал и Алтай. Сезон в этих регионах начинается с ноября и продолжается до майских праздников", - рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора.
Cтоимость тура зависит от набора услуг, продолжительности поездки, уровня отеля. Если говорить об экскурсионных программах, так, например, тур "23 февраля на Байкале" с перелетом из Москвы в Иркутск обойдется от 36 тысяч рублей на человека при 2-местном размещении. Туристов ждут увлекательные три дня на знаменитом озере, удивительные пейзажи Прибайкалья, мыс Бурхан (скала Шаманка) и автомобильная экскурсия по о. Ольхон и льду Байкала до мыса Хобой. Начало тура 21 февраля. Аналогичная программа предлагается и на 8 Марта с заездом 6 марта. Тур на два дня в Санкт-Петербург с заездом 7 марта с перелетом из Москвы на человека обойдется от 8,4 тысячи рублей. Эта программа рассчитана также на 3, 4, 5, 6 и 7 дней.
Предложение для горнолыжников начинается от 12,6 тысячи рублей на 3 дня на Красной Поляне с перелетом из Москвы, заезд 21 февраля, уточнили в TUI.
Эксперты отмечают, что пакетные туры пользуются стабильным спросом, однако в этом году все больше туристов бронируют у туроператоров только наземное обслуживание. "Эту тенденцию, в частности, отмечают в "Библио-Глобусе" и в "Дельфине". Большинство туристов покупают у туроператора только отель, а билеты приобретают самостоятельно и заранее, чтобы "поймать" выгодный тариф", - рассказала Майя Ломидзе.
Средняя стоимость недельного отдыха в России составляет 35 тысяч рублей на человека, зарубежного - более 50 тысяч рублей.
По данным Российского союза туриндустрии, в России отдыхают примерно две трети россиян, выезжающих на отдых. Всего путешествуют - как по России, так и за рубеж - около 54 млн россиян. По оценкам экспертов, примерно 4,5 млн россиян работают в силовых структурах и связаны с оборонной отраслью, поэтому являются невыездными. К этой цифре можно добавить и членов их семей. Но для таких граждан нет тотального запрета на выезд из России. Есть список зарубежных стран, в которых они могут отдохнуть. Периодически он обновляется.
С 2019 года государство предусматривает возможность получения работающими гражданами "компенсации" за отдых на российских курортах за себя и членов семьи. В среднем размер выплаты на каждого отдыхающего может доходить до 50 тысяч рублей. Однако есть нюансы для получения этой выплаты, не все о них знают.
"Закон принят, но методических рекомендаций к нему нет. Ни работодатели, ни работники толком не представляют, как работает этот механизм. В ближайшее время мы планируем провести разъяснительную работу. Право воспользоваться компенсацией должно быть не у 100 тысяч человек, которые были указаны в законе, а как минимум у миллиона", - отметил Юрий Барзыкин.
Средства просят остаться на счете
Если найденные нарушения туроператор не устранит, то может вылететь из Единого федерального реестра туроператоров, а значит, и с рынка.
Первый - станут отслеживать убыточность деятельности. Если компания работала с убытком несколько лет подряд, то ей начислят максимальное число баллов.
Второй - баллы начислят за недостаток на счетах собственных средств. Их у туроператора должно быть не менее 7% от оборота, чтобы в случае каких-то сложностей он мог сам расселить или вывезти туристов.
Третий - в реестре туроператоров у фирмы не должно значиться одинаковых или сходных доменных имен сайтов. В этом случае возникает подозрение о намеренном дроблении бизнеса.
Четвертый - штрафные баллы начислят, если в реестре окажутся взаимозависимые туроператоры. Это такие фирмы, которым принадлежит часть капитала друг друга, у них один учредитель или руководитель.
Пятый - заявления частных лиц или организаций о возможных фактах нарушений законодательства о туристской деятельности. Здесь и отсутствие сведений в Едином реестре, и нарушение порядка определения размера финансового обеспечения деятельности (туроператоры, порой занижают свои обороты, чтобы снизить размер платежей в фонды финансового обеспечения деятельности).
Шестой индикатор - отсутствие на сайте туроператора сведений о страховщиках, с которыми он заключает договоры добровольного страхования.
Проверять туроператоров будут на основе риск-ориентированного подхода. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это позволит при проведении внеплановых проверок исключить субъективный подход: "У минэкономразвития появляются формальные основания для официальных проверок "псевдотуроператоров", незаконно занимающихся туроперированием". При этом в АТОР считают, что туроператорам было бы проще выполнить нормы по наличию собственных средств, если бы учитывались деньги, внесенные в фонд персональной ответственности.
Положение о государственном надзоре за деятельностью турфирм и их объединений в сфере выездного туризма начало действовать еще в августе 2019 года. Но минэкономразвития должно было разработать перечень индикаторов риска. Теперь они есть. "Последующие проверки позволят определять устойчивость компаний и их способность исполнять свои обязательства", - резюмирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит общественное обсуждение.
Регионы удивят самых взыскательных
Полна поляна
По прогнозам, за зиму Сочи посетят примерно 1,5 млн человек. И даже несмотря на то, что зима началась малоснежно.
Фишкой нынешнего горнолыжного сезона стал единый ски-пасс, по которому доступно катание на всех трех горных курортах. К тому же в этом году расширили трассы - горнолыжникам и сноубордистам доступны 177 км белоснежных склонов Кавказских гор. Горные курорты порадовали новинками. Например, в долине Цирк-3 открылась "красная" трасса "Бэккантри" - единственная, на которую райдеры могут подняться на ратраке (снегоуплотнительной машине).
Магия спорта
На Сахалине главная "приманка" для туристов - возможность активно отдохнуть на природе. Основной центр притяжения на Сахалине - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", где с 1 января работа.n шесть горнолыжных трасс разной степени сложности. По наблюдениям туроператоров, значительную часть составляют дальневосточники, приезжающие на остров из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и других регионов ДФО. Но повысился и интерес к островному краю жителей центральной части России - Москвы и Московской области. Есть среди туристов и иностранцы.
По словам руководителя компании "Адреналин-тур" Сергея Василенко, среди тех, кто приезжает на Сахалин зимой, особой популярностью пользуются прогулки в горы на снегоступах. В этом году гости острова совершили восхождения на гору Быкова вблизи Южно-Сахалинска, пик Смелый в Макаровском районе, гору Юнона и мыс Юноны вблизи поселка Пригородное Корсаковского района. Этот вид туризма только развивается, но все все больше людей начинают осознавать привлекательность и вкус таких экскурсий.
Встаем на сноуборд
Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии поставил рекорд по посещаемости еще 3 января, когда впервые за семилетнюю историю его посетили 6453 горнолыжника. Кроме катания на лыжах и сноубордах посетителей курорта в Карачаево-Черкесии ждет метеостанция Деда Мороза из Великого Устюга. Она расположилась на высоте 2240 метров возле станции канатной дороги "Млечный путь". Метеостанция работает круглый год. Здесь не только собирают информацию о погоде, но и готовят интерактивные образовательные программы для детей с рассказом об основах климатологии, механизмах образования погодных явлений и изменении температур.
Лыжи и деликатесы
Нынешний сезон в Шерегеше - настоящее раздолье для гурманов. Кузбасские кафе и рестораны в ноябре 2019-го приняли участие в 21-м мобильном фестивале федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Команда шеф-поваров представила уникальное меню, состоящее из блюд местной кухни. И теперь до конца горнолыжного сезона (а он завершится лишь в апреле) в ресторанах и отелях - участниках проекта можно отведать уху из хариуса и строганину из муксуна, национальное блюдо коренного народа Горной Шории "тут паш" из мяса марала и шорские пельмени "пелбен" с соусом из колбы, кедрово-брусничный десерт и так далее. "Сейчас в проекте "Гастрономическая карта России" 22 региона, - напомнила координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова. - Гастрономия - большая часть культуры и традиций каждого из них. И наша задача показать эту уникальность. Привычное для местных жителей может стать незабываемым открытием и, возможно даже, гастрономическим потрясением для гостей региона, а следовательно, предметом бизнеса в сфере гостеприимства".
Руины замков
По словам директора калининградской Ассоциации предприятий индустрии туризма Тамары Тороповой, чаще всего туристы приезжают зимой в регион с культурно-познавательными целями. Пользуются популярностью Кафедральный собор XIV века и Музей янтаря, а также руинированные замки Тевтонского ордена, Литовский вал, ставший настоящим музеем под открытым небом, и другие достопримечательности.
"В первую очередь, конечно, путешественников интересует море. Они хотят посмотреть на зимнюю Балтику, подышать соленым воздухом, прогуляться по променаду, да и просто сменить обстановку, - отмечает Тамара Торопова. - Кроме того, туристам интересна "русская Прибалтика" сама по себе - старые дома из красного кирпича, брусчатка, другие архитектурные особенности, отличающие Калининградскую область от большинства российских регионов. Многие гости хотят попробовать свежую рыбу - и мест, где это можно сделать, становится все больше".
Волшебница в жемчугах
В Костроме появился новый туристический объект - Модный дом Снегурочки. В нем выставлены изысканные платья и украшения внучки Деда Мороза, головные уборы и аксессуары, связанные с индустрией "сказочной моды". В последние годы многие регионы России сделали ставку на развитие туризма, связанного с именами сказочных персонажей. Путешественников с детьми привлекают не только Российский Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. В списке также Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-Царевич и Кикимора из Кировской области, Бабя-Яга, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие сказочные персонажи.
Северное сияние
"Прогнозы, которые давались на новогодние каникулы, оправдались. Внутренний турпоток на российские курорты вырос. Только в Крыму за новогодние праздники отдохнули на 10% больше туристов, чем в прошлом году, - более 200 тысяч человек. Рост есть и по другим направлениям. Туристы отдыхали в Сочи, Кавминводах, на Алтае. Был востребован северо-запад страны - Санкт-Петербург и другие направления. В Москву за новогодние праздники приехали около 5 млн туристов", - рассказал "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, на каникулы отдыхать выезжают примерно 30% россиян, включая детей. Из них примерно 70% отдыхают в России и лишь 30% - за границей.
Он рассказал, что на эти праздники почти на 100% были заполнены санатории. "Принято считать, что новогодние каникулы - это дни распития спиртного. А на самом деле стоит пропагандировать зимние каникулы как дни отдыха и здоровья. Тем более что многие наши здравницы в Сочи, Кавминводах, на Алтае и в других регионах предлагают на Новый год кратковременные оздоровительные программы", - отметил Юрий Барзыкин.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала "РГ", что в этом году укрепилась тенденция роста спроса на нестандартные зимние путешествия - не только на новогодние каникулы, но и в целом на зиму. "С каждым годом набирает популярность Мурманск. Туда едут за суровой, но невероятной природой и, конечно, за северным сиянием", - говорит она. Высок интерес и к программе "Ворота в Арктику", которая знакомит туристов с русским Заполярьем. "Интерес туристов к нестандартным путешествиям все выше. Людям нужны не столько роскошные отели, сколько захватывающие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь", - отметила она.
Безусловным лидером каникул стал Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), в топе также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия.
Этой зимой новогодние туры подорожали "с поправкой на инфляцию": лишь на 3-5%.
По данным опроса портала Biletix, лучшим городом в России для новогоднего отдыха с детьми считается Москва. "При выборе лучшей страны для проведения новогоднего отпуска с детьми 47% проголосовали за Россию, 10% отметили Чехию, которая заняла первое место среди иностранных направлений. Далее расположились Финляндия, Латвия и Германия. 89% голосов за заграничные направления пришлось на европейские страны и лишь 1% - на страны Юго-Восточной Азии", - рассказал "РГ" представитель портала Григорий Луговой.