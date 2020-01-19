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19.01.2020 18:29
Рубрика: Общество

День защитника в Отечестве

Где отдохнут россияне на весенние праздники
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
В этом году и 23 февраля, и 8 марта выпадают на воскресенье, поэтому россияне получат дополнительный выходной в понедельник. В обоих случаях три праздничных дня, как рассказали "РГ" эксперты Ростуризма и отраслевых союзов, они предпочтут отдохнуть в своей стране.
Пока нельзя сказать, что транспортные расходы на детей обернутся только лишь половиной от их полной стоимости. Фото: РИА Новости Пока нельзя сказать, что транспортные расходы на детей обернутся только лишь половиной от их полной стоимости. Фото: РИА Новости
Пока нельзя сказать, что транспортные расходы на детей обернутся только лишь половиной от их полной стоимости. Фото: РИА Новости

Окончательные данные по бронированиям у туроператоров на февраль и март появятся чуть позже, но и предварительные уже о многом говорят. Как и в предыдущие годы, наши люди короткие праздники проведут дома. В топе экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, города "Золотого кольца". Среди горнолыжных направлений традиционно лидирует горный кластер Сочи, растут и продажи таких курортов, как Шерегеш, Домбай, Чегет.

Фото: iStock
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Непродолжительный трехдневный отдых - прекрасная возможность посмотреть ближайшие достопримечательности. "В России сегодня много маршрутов выходного дня. Предлагаются туры, которые позволяют отправиться в непродолжительную поездку, получив при этом яркие впечатления. Можно обратить внимание на национальные брендовые маршруты, например, "Русские усадьбы" и "Серебряное ожерелье", отправиться в поездку по "Золотому кольцу". Интересные программы предлагают туристско-информационные центры в регионах", - рассказал "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин напоминает, что предстоящее празднование Дня защитника Отечества - хороший повод вспомнить о тематических военно-патриотических турах и маршрутах: "Почти в каждом регионе есть музеи боевой славы, во многих - выставки военной техники, военно-патриотические парки культуры и отдыха. Будут проходить концерты, выставки. Кроме того, если все хорошо спланировать, можно посетить с экскурсиями Волгоград, Новороссийск, Туапсе, Севастополь и весь Крым".

В топе экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, города "Золотого кольца". Среди горнолыжных - лидирует горный кластер Сочи

"Последние три года реализуется программа минкультуры - "Открой свою Россию". В отдельных регионах даются каталоги военно-патриотических туров, их совмещают с образовательными программами. Кроме того, в Москву приедут школьники на мартовские праздники", - рассказал Юрий Барзыкин.

Говоря в целом о военно-патриотических турах, эксперты "РГ" отмечают, что необходимо привлекать к ним как можно больше школьников. "Когда мы начинали программу "Открой свою Россию, то переживали, как подавать детям истории о войне, это непросто. Но потом поняли, насколько им это интересно. Кстати, патриотизм воспитывается не только на примере военно-исторических объектов, а в целом - на возможности увидеть свою страну. Невозможно любить то, о чем ты не знаешь и никогда не видел", - рассказала "РГ" Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, курирующая развитие детского туризма.

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Для того чтобы по России путешествовали как можно больше детских групп, нужно решить ряд вопросов, отметила эксперт. "Во-первых, сегодня крайне тяжело организованным группам детей выйти из стен школ, потому что нормативно ответственность за них несет директор. Он боится выпустить группу с учителем даже для поездки по городу. Нужно эту ответственность как-то разграничить", - рассказала Ольга Санаева.

Во-вторых, продолжила она, авиаперевозчики, к сожалению, не предоставляют льготы для путешествий организованных детских групп. Более того, по ряду причин групповые билеты стоят даже дороже. "Для проезда детей до 18 лет по железной дороге, правда, действует 50-процентная скидка круглый год. Но понятно, что эти 50% от определенного тарифа. За купе, скорый поезд и прочее идут надбавки. Поэтому нельзя сказать, что билеты продаются для детей за половину от их стоимости", - отметила Ольга Санаева.

Февраль и начало марта в России считаются зимним сезоном. Еще в начале декабря прошлого года глубина бронирований зимних туров достигала марта 2020 года, рассказали "РГ" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Важной тенденцией туроператоры назвали общий рост спроса на путешествия внутри страны: объем бронирований значительно опередил прошлогодние показатели", - сообщила "РГ" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В национальном туроператоре "Алеан" фиксируют рост по всем зимним направлениям в диапазоне от 10 до 50%, у "Библио-Глобуса" спрос на зимние туры по России вырос на 20%. Рост внутреннего спроса подтверждают и в компаниях ANEX Tour, TUI Россия, "Интурист", Space Travel, рассказали в АТОР. У туроператора PEGAS Touristik бронирований туров по России на эту зиму стало на 10-15% больше. С каждым годом туроператор увеличивает объем российского турпродукта в своей линейке.

Туроператоры фиксируют рост по всем зимним отечественным направлениям в диапазоне от 10 до 50%

По данным туроператора TUI, в топ-5 популярных направлений на праздничные даты входят туры в Санкт-Петербург, Сочи и Красная Поляна, курорты Кавказских Минеральных Вод и Сахалин. "Эти даты еще и самый разгар горнолыжного сезона, кроме Красной Поляны, туристы-горнолыжники охотно выбирают самые снежные регионы России, такие как Сахалин, Шерегеш, Байкал и Алтай. Сезон в этих регионах начинается с ноября и продолжается до майских праздников", - рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора.

Cтоимость тура зависит от набора услуг, продолжительности поездки, уровня отеля. Если говорить об экскурсионных программах, так, например, тур "23 февраля на Байкале" с перелетом из Москвы в Иркутск обойдется от 36 тысяч рублей на человека при 2-местном размещении. Туристов ждут увлекательные три дня на знаменитом озере, удивительные пейзажи Прибайкалья, мыс Бурхан (скала Шаманка) и автомобильная экскурсия по о. Ольхон и льду Байкала до мыса Хобой. Начало тура 21 февраля. Аналогичная программа предлагается и на 8 Марта с заездом 6 марта. ​Тур на два дня в Санкт-Петербург с заездом 7 марта с перелетом из Москвы на человека обойдется от 8,4 тысячи рублей. Эта программа рассчитана также на 3, 4, 5, 6 и 7 дней.

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Предложение для горнолыжников начинается от 12,6 тысячи рублей на 3 дня на Красной Поляне с перелетом из Москвы, заезд 21 февраля, уточнили в TUI.

Эксперты отмечают, что пакетные туры пользуются стабильным спросом, однако в этом году все больше туристов бронируют у туроператоров только наземное обслуживание. "Эту тенденцию, в частности, отмечают в "Библио-Глобусе" и в "Дельфине". Большинство туристов покупают у туроператора только отель, а билеты приобретают самостоятельно и заранее, чтобы "поймать" выгодный тариф", - рассказала Майя Ломидзе.

Средняя стоимость недельного отдыха в России составляет 35 тысяч рублей на человека, зарубежного - более 50 тысяч рублей.

По данным Российского союза туриндустрии, в России отдыхают примерно две трети россиян, выезжающих на отдых. Всего путешествуют - как по России, так и за рубеж - около 54 млн россиян. По оценкам экспертов, примерно 4,5 млн россиян работают в силовых структурах и связаны с оборонной отраслью, поэтому являются невыездными. К этой цифре можно добавить и членов их семей. Но для таких граждан нет тотального запрета на выезд из России. Есть список зарубежных стран, в которых они могут отдохнуть. Периодически он обновляется.

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

С 2019 года государство предусматривает возможность получения работающими гражданами "компенсации" за отдых на российских курортах за себя и членов семьи. В среднем размер выплаты на каждого отдыхающего может доходить до 50 тысяч рублей. Однако есть нюансы для получения этой выплаты, не все о них знают.

"Закон принят, но методических рекомендаций к нему нет. Ни работодатели, ни работники толком не представляют, как работает этот механизм. В ближайшее время мы планируем провести разъяснительную работу. Право воспользоваться компенсацией должно быть не у 100 тысяч человек, которые были указаны в законе, а как минимум у миллиона", - отметил Юрий Барзыкин.

Северное сияние

Текст: Алена Узбекова
Внутренний туризм неумолимо побеждает выездной, и минувшие каникулы в очередной раз это продемонстрировали. По данным Ростуризма, большинство россиян отдохнули именно на отечественных курортах.
Туры на уик-энд туристы чаще всего покупают с культурно-познавательными целями. Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

"Прогнозы, которые давались на новогодние каникулы, оправдались. Внутренний турпоток на российские курорты вырос. Только в Крыму за новогодние праздники отдохнули на 10% больше туристов, чем в прошлом году, - более 200 тысяч человек. Рост есть и по другим направлениям. Туристы отдыхали в Сочи, Кавминводах, на Алтае. Был востребован северо-запад страны - Санкт-Петербург и другие направления. В Москву за новогодние праздники приехали около 5 млн туристов", - рассказал "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, на каникулы отдыхать выезжают примерно 30% россиян, включая детей. Из них примерно 70% отдыхают в России и лишь 30% - за границей.

Он рассказал, что на эти праздники почти на 100% были заполнены санатории. "Принято считать, что новогодние каникулы - это дни распития спиртного. А на самом деле стоит пропагандировать зимние каникулы как дни отдыха и здоровья. Тем более что многие наши здравницы в Сочи, Кавминводах, на Алтае и в других регионах предлагают на Новый год кратковременные оздоровительные программы", - отметил Юрий Барзыкин.

Новогодние туры подорожали лишь на 3-5%

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала "РГ", что в этом году укрепилась тенденция роста спроса на нестандартные зимние путешествия - не только на новогодние каникулы, но и в целом на зиму. "С каждым годом набирает популярность Мурманск. Туда едут за суровой, но невероятной природой и, конечно, за северным сиянием", - говорит она. Высок интерес и к программе "Ворота в Арктику", которая знакомит туристов с русским Заполярьем. "Интерес туристов к нестандартным путешествиям все выше. Людям нужны не столько роскошные отели, сколько захватывающие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь", - отметила она.

Безусловным лидером каникул стал Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), в топе также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия.

Этой зимой новогодние туры подорожали "с поправкой на инфляцию": лишь на 3-5%.

Где отдыхали россияне за границей

По данным опроса портала Biletix, лучшим городом в России для новогоднего отдыха с детьми считается Москва. "При выборе лучшей страны для проведения новогоднего отпуска с детьми 47% проголосовали за Россию, 10% отметили Чехию, которая заняла первое место среди иностранных направлений. Далее расположились Финляндия, Латвия и Германия. 89% голосов за заграничные направления пришлось на европейские страны и лишь 1% - на страны Юго-Восточной Азии", - рассказал "РГ" представитель портала Григорий Луговой.

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

Средства просят остаться на счете

Текст: Евгений Гайва
Минэкономразвития определило индикаторы риска для неблагонадежных туроператоров. Всего их шесть, за каждый положены штрафные баллы. Туроператоров, набравших 5 баллов, ждет внеплановая проверка министерства.

Если найденные нарушения туроператор не устранит, то может вылететь из Единого федерального реестра туроператоров, а значит, и с рынка.

Первый - станут отслеживать убыточность деятельности. Если компания работала с убытком несколько лет подряд, то ей начислят максимальное число баллов.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Второй - баллы начислят за недостаток на счетах собственных средств. Их у туроператора должно быть не менее 7% от оборота, чтобы в случае каких-то сложностей он мог сам расселить или вывезти туристов.

Третий - в реестре туроператоров у фирмы не должно значиться одинаковых или сходных доменных имен сайтов. В этом случае возникает подозрение о намеренном дроблении бизнеса.

Четвертый - штрафные баллы начислят, если в реестре окажутся взаимозависимые туроператоры. Это такие фирмы, которым принадлежит часть капитала друг друга, у них один учредитель или руководитель.

Пятый - заявления частных лиц или организаций о возможных фактах нарушений законодательства о туристской деятельности. Здесь и отсутствие сведений в Едином реестре, и нарушение порядка определения размера финансового обеспечения деятельности (туроператоры, порой занижают свои обороты, чтобы снизить размер платежей в фонды финансового обеспечения деятельности).

Шестой индикатор - отсутствие на сайте туроператора сведений о страховщиках, с которыми он заключает договоры добровольного страхования.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Проверять туроператоров будут на основе риск-ориентированного подхода. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это позволит при проведении внеплановых проверок исключить субъективный подход: "У минэкономразвития появляются формальные основания для официальных проверок "псевдотуроператоров", незаконно занимающихся туроперированием". При этом в АТОР считают, что туроператорам было бы проще выполнить нормы по наличию собственных средств, если бы учитывались деньги, внесенные в фонд персональной ответственности.

Положение о государственном надзоре за деятельностью турфирм и их объединений в сфере выездного туризма начало действовать еще в августе 2019 года. Но минэкономразвития должно было разработать перечень индикаторов риска. Теперь они есть. "Последующие проверки позволят определять устойчивость компаний и их способность исполнять свои обязательства", - резюмирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит общественное обсуждение.

Регионы удивят самых взыскательных

Текст: Ирина Белова , Ульяна Вылегжанина , Николай Грищенко , Алена Ларина , Юлия Потапова , Анна Скудаева , Юлия Суконкина , Элина Труханова , Евгения Шерешевская
2020 год должен стать прорывным для развития внутреннего туризма. И зимний сезон уже дал хороший старт росту отрасли, тем более что регионы к приему гостей приготовились на пятерку.

Полна поляна

По прогнозам, за зиму Сочи посетят примерно 1,5 млн человек. И даже несмотря на то, что зима началась малоснежно.

Фото: Владимир Таюрский
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Фишкой нынешнего горнолыжного сезона стал единый ски-пасс, по которому доступно катание на всех трех горных курортах. К тому же в этом году расширили трассы - горнолыжникам и сноубордистам доступны 177 км белоснежных склонов Кавказских гор. Горные курорты порадовали новинками. Например, в долине Цирк-3 открылась "красная" трасса "Бэккантри" - единственная, на которую райдеры могут подняться на ратраке (снегоуплотнительной машине).

Магия спорта

На Сахалине главная "приманка" для туристов - возможность активно отдохнуть на природе. Основной центр притяжения на Сахалине - спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", где с 1 января работа.n шесть горнолыжных трасс разной степени сложности. По наблюдениям туроператоров, значительную часть составляют дальневосточники, приезжающие на остров из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и других регионов ДФО. Но повысился и интерес к островному краю жителей центральной части России - Москвы и Московской области. Есть среди туристов и иностранцы.

По словам руководителя компании "Адреналин-тур" Сергея Василенко, среди тех, кто приезжает на Сахалин зимой, особой популярностью пользуются прогулки в горы на снегоступах. В этом году гости острова совершили восхождения на гору Быкова вблизи Южно-Сахалинска, пик Смелый в Макаровском районе, гору Юнона и мыс Юноны вблизи поселка Пригородное Корсаковского района. Этот вид туризма только развивается, но все все больше людей начинают осознавать привлекательность и вкус таких экскурсий.

Встаем на сноуборд

Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии поставил рекорд по посещаемости еще 3 января, когда впервые за семилетнюю историю его посетили 6453 горнолыжника. Кроме катания на лыжах и сноубордах посетителей курорта в Карачаево-Черкесии ждет метеостанция Деда Мороза из Великого Устюга. Она расположилась на высоте 2240 метров возле станции канатной дороги "Млечный путь". Метеостанция работает круглый год. Здесь не только собирают информацию о погоде, но и готовят интерактивные образовательные программы для детей с рассказом об основах климатологии, механизмах образования погодных явлений и изменении температур.

Многие регионы сделали ставку на развитие туризма, связанного с именами сказочных персонажей

Лыжи и деликатесы

Нынешний сезон в Шерегеше - настоящее раздолье для гурманов. Кузбасские кафе и рестораны в ноябре 2019-го приняли участие в 21-м мобильном фестивале федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Команда шеф-поваров представила уникальное меню, состоящее из блюд местной кухни. И теперь до конца горнолыжного сезона (а он завершится лишь в апреле) в ресторанах и отелях - участниках проекта можно отведать уху из хариуса и строганину из муксуна, национальное блюдо коренного народа Горной Шории "тут паш" из мяса марала и шорские пельмени "пелбен" с соусом из колбы, кедрово-брусничный десерт и так далее. "Сейчас в проекте "Гастрономическая карта России" 22 региона, - напомнила координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова. - Гастрономия - большая часть культуры и традиций каждого из них. И наша задача показать эту уникальность. Привычное для местных жителей может стать незабываемым открытием и, возможно даже, гастрономическим потрясением для гостей региона, а следовательно, предметом бизнеса в сфере гостеприимства".

Руины замков

По словам директора калининградской Ассоциации предприятий индустрии туризма Тамары Тороповой, чаще всего туристы приезжают зимой в регион с культурно-познавательными целями. Пользуются популярностью Кафедральный собор XIV века и Музей янтаря, а также руинированные замки Тевтонского ордена, Литовский вал, ставший настоящим музеем под открытым небом, и другие достопримечательности.

Фото: iStock
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"В первую очередь, конечно, путешественников интересует море. Они хотят посмотреть на зимнюю Балтику, подышать соленым воздухом, прогуляться по променаду, да и просто сменить обстановку, - отмечает Тамара Торопова. - Кроме того, туристам интересна "русская Прибалтика" сама по себе - старые дома из красного кирпича, брусчатка, другие архитектурные особенности, отличающие Калининградскую область от большинства российских регионов. Многие гости хотят попробовать свежую рыбу - и мест, где это можно сделать, становится все больше".

Волшебница в жемчугах

В Костроме появился новый туристический объект - Модный дом Снегурочки. В нем выставлены изысканные платья и украшения внучки Деда Мороза, головные уборы и аксессуары, связанные с индустрией "сказочной моды". В последние годы многие регионы России сделали ставку на развитие туризма, связанного с именами сказочных персонажей. Путешественников с детьми привлекают не только Российский Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. В списке также Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-Царевич и Кикимора из Кировской области, Бабя-Яга, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие сказочные персонажи.

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