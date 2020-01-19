В этом году и 23 февраля, и 8 марта выпадают на воскресенье, поэтому россияне получат дополнительный выходной в понедельник. В обоих случаях три праздничных дня, как рассказали "РГ" эксперты Ростуризма и отраслевых союзов, они предпочтут отдохнуть в своей стране.

Пока нельзя сказать, что транспортные расходы на детей обернутся только лишь половиной от их полной стоимости. Фото: РИА Новости

Окончательные данные по бронированиям у туроператоров на февраль и март появятся чуть позже, но и предварительные уже о многом говорят. Как и в предыдущие годы, наши люди короткие праздники проведут дома. В топе экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, города "Золотого кольца". Среди горнолыжных направлений традиционно лидирует горный кластер Сочи, растут и продажи таких курортов, как Шерегеш, Домбай, Чегет.

Непродолжительный трехдневный отдых - прекрасная возможность посмотреть ближайшие достопримечательности. "В России сегодня много маршрутов выходного дня. Предлагаются туры, которые позволяют отправиться в непродолжительную поездку, получив при этом яркие впечатления. Можно обратить внимание на национальные брендовые маршруты, например, "Русские усадьбы" и "Серебряное ожерелье", отправиться в поездку по "Золотому кольцу". Интересные программы предлагают туристско-информационные центры в регионах", - рассказал "РГ" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин напоминает, что предстоящее празднование Дня защитника Отечества - хороший повод вспомнить о тематических военно-патриотических турах и маршрутах: "Почти в каждом регионе есть музеи боевой славы, во многих - выставки военной техники, военно-патриотические парки культуры и отдыха. Будут проходить концерты, выставки. Кроме того, если все хорошо спланировать, можно посетить с экскурсиями Волгоград, Новороссийск, Туапсе, Севастополь и весь Крым".

В топе экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, города "Золотого кольца". Среди горнолыжных - лидирует горный кластер Сочи

"Последние три года реализуется программа минкультуры - "Открой свою Россию". В отдельных регионах даются каталоги военно-патриотических туров, их совмещают с образовательными программами. Кроме того, в Москву приедут школьники на мартовские праздники", - рассказал Юрий Барзыкин.

Говоря в целом о военно-патриотических турах, эксперты "РГ" отмечают, что необходимо привлекать к ним как можно больше школьников. "Когда мы начинали программу "Открой свою Россию, то переживали, как подавать детям истории о войне, это непросто. Но потом поняли, насколько им это интересно. Кстати, патриотизм воспитывается не только на примере военно-исторических объектов, а в целом - на возможности увидеть свою страну. Невозможно любить то, о чем ты не знаешь и никогда не видел", - рассказала "РГ" Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, курирующая развитие детского туризма.

Для того чтобы по России путешествовали как можно больше детских групп, нужно решить ряд вопросов, отметила эксперт. "Во-первых, сегодня крайне тяжело организованным группам детей выйти из стен школ, потому что нормативно ответственность за них несет директор. Он боится выпустить группу с учителем даже для поездки по городу. Нужно эту ответственность как-то разграничить", - рассказала Ольга Санаева.

Во-вторых, продолжила она, авиаперевозчики, к сожалению, не предоставляют льготы для путешествий организованных детских групп. Более того, по ряду причин групповые билеты стоят даже дороже. "Для проезда детей до 18 лет по железной дороге, правда, действует 50-процентная скидка круглый год. Но понятно, что эти 50% от определенного тарифа. За купе, скорый поезд и прочее идут надбавки. Поэтому нельзя сказать, что билеты продаются для детей за половину от их стоимости", - отметила Ольга Санаева.

Февраль и начало марта в России считаются зимним сезоном. Еще в начале декабря прошлого года глубина бронирований зимних туров достигала марта 2020 года, рассказали "РГ" в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Важной тенденцией туроператоры назвали общий рост спроса на путешествия внутри страны: объем бронирований значительно опередил прошлогодние показатели", - сообщила "РГ" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В национальном туроператоре "Алеан" фиксируют рост по всем зимним направлениям в диапазоне от 10 до 50%, у "Библио-Глобуса" спрос на зимние туры по России вырос на 20%. Рост внутреннего спроса подтверждают и в компаниях ANEX Tour, TUI Россия, "Интурист", Space Travel, рассказали в АТОР. У туроператора PEGAS Touristik бронирований туров по России на эту зиму стало на 10-15% больше. С каждым годом туроператор увеличивает объем российского турпродукта в своей линейке.

Туроператоры фиксируют рост по всем зимним отечественным направлениям в диапазоне от 10 до 50%

По данным туроператора TUI, в топ-5 популярных направлений на праздничные даты входят туры в Санкт-Петербург, Сочи и Красная Поляна, курорты Кавказских Минеральных Вод и Сахалин. "Эти даты еще и самый разгар горнолыжного сезона, кроме Красной Поляны, туристы-горнолыжники охотно выбирают самые снежные регионы России, такие как Сахалин, Шерегеш, Байкал и Алтай. Сезон в этих регионах начинается с ноября и продолжается до майских праздников", - рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора.

Cтоимость тура зависит от набора услуг, продолжительности поездки, уровня отеля. Если говорить об экскурсионных программах, так, например, тур "23 февраля на Байкале" с перелетом из Москвы в Иркутск обойдется от 36 тысяч рублей на человека при 2-местном размещении. Туристов ждут увлекательные три дня на знаменитом озере, удивительные пейзажи Прибайкалья, мыс Бурхан (скала Шаманка) и автомобильная экскурсия по о. Ольхон и льду Байкала до мыса Хобой. Начало тура 21 февраля. Аналогичная программа предлагается и на 8 Марта с заездом 6 марта. ​Тур на два дня в Санкт-Петербург с заездом 7 марта с перелетом из Москвы на человека обойдется от 8,4 тысячи рублей. Эта программа рассчитана также на 3, 4, 5, 6 и 7 дней.

Предложение для горнолыжников начинается от 12,6 тысячи рублей на 3 дня на Красной Поляне с перелетом из Москвы, заезд 21 февраля, уточнили в TUI.

Эксперты отмечают, что пакетные туры пользуются стабильным спросом, однако в этом году все больше туристов бронируют у туроператоров только наземное обслуживание. "Эту тенденцию, в частности, отмечают в "Библио-Глобусе" и в "Дельфине". Большинство туристов покупают у туроператора только отель, а билеты приобретают самостоятельно и заранее, чтобы "поймать" выгодный тариф", - рассказала Майя Ломидзе.

Средняя стоимость недельного отдыха в России составляет 35 тысяч рублей на человека, зарубежного - более 50 тысяч рублей.

По данным Российского союза туриндустрии, в России отдыхают примерно две трети россиян, выезжающих на отдых. Всего путешествуют - как по России, так и за рубеж - около 54 млн россиян. По оценкам экспертов, примерно 4,5 млн россиян работают в силовых структурах и связаны с оборонной отраслью, поэтому являются невыездными. К этой цифре можно добавить и членов их семей. Но для таких граждан нет тотального запрета на выезд из России. Есть список зарубежных стран, в которых они могут отдохнуть. Периодически он обновляется.

С 2019 года государство предусматривает возможность получения работающими гражданами "компенсации" за отдых на российских курортах за себя и членов семьи. В среднем размер выплаты на каждого отдыхающего может доходить до 50 тысяч рублей. Однако есть нюансы для получения этой выплаты, не все о них знают.

"Закон принят, но методических рекомендаций к нему нет. Ни работодатели, ни работники толком не представляют, как работает этот механизм. В ближайшее время мы планируем провести разъяснительную работу. Право воспользоваться компенсацией должно быть не у 100 тысяч человек, которые были указаны в законе, а как минимум у миллиона", - отметил Юрий Барзыкин.