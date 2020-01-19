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19.01.2020 17:44
Рубрика: В мире

Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии

Текст: Константин Волков

Генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая 19 января международную конференцию в Берлине по урегулированию ливийского кризиса, призвал весь мир действовать решительно, чтобы предотвратить в Ливии "полномасштабную гражданскую войну с разрушительными для всего региона последствиями".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин и Эрдоган обсудили позицию по Ливии перед конференцией в Берлине

"Для Ливии нет военного решения, - отметил Гутерриш. - Настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны".

На конференции в немецкой столице присутствуют президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, госсекретарь США Майкл Помпео. Также в Берлин прибыли высокопоставленные чиновники из Египта и ОАЭ. Мероприятие организовано при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Приглашение прибыть на конференцию приняли премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

В мире Африка Ливия Международные организации ООН

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