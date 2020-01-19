Глава Черногории не намерен отказываться от антицерковного закона

Президент Черногории Мило Джуканович, находящийся у власти аж с 1989 года и инициировавший в конце декабря 2019 года по указке из Вашингтона утверждение дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", не намерен идти на компромисс с православными верующими и отзывать противоречивый антицерковный документ.

"Если бы мы считали, что этот закон должен быть отозван, то мы бы однозначно его не принимали. Все аргументы, которые мы услышали против этого закона, мы слушали все предыдущие четыре года", - заявил в интервью агентству "Танюг" черногорский лидер.

Между тем в Черногории, как отметил Патриарх Сербский Ириней, продолжается "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей". В эти дни массовые акции верующих проходят в Подгорице, Беране и Тивате. "По всей Черногории сегодня проходят молебны Пресвятой Богородице и литии в защиту святынь от грабежа и беззакония, которые правительство Черногории узаконивает с помощью дискриминационного так называемого закона о свободе вероисповедания. Десятки тысяч верующих оказывают молитвенное сопротивление такому намерению властей", - рассказывают в митрополии Черногорско-Приморской СПЦ.

Епископ Бачский СПЦ, говоря об угрозах для епархий Сербской православной церкви в Черногории, подчеркивает, что "ситуация изменилась, и притом в худшую сторону". "Главная опасность - больше не секта Мираша Дедеича, бывшего священника Константинопольского Патриархата, которого изверг из сана сам Патриарх Варфоломей, но угроза Мило Джукановича, человека некрещеного и неверующего, что он "создаст" некую новую - "Черногорскую" - Церковь, вероятно с какими-то новыми сценаристами и актерами (может, и с Борисом Бойовичем, Львом Лайовичем и компанией), - заявил иерарх СПЦ в интервью сербской газете "Печат". - Это, разумеется, если и будет создано, не будет являться никакой Церковью. Церковь, однажды и навеки, создал ее Божественный Основатель Иисус Христос, и ни один человек не может ее основать. Впрочем, выражаясь богословски точно, и наш святитель Савва является не основателем Сербской Церкви (она существовала и до него), но ее Предстоятелем в ранге автокефального Архиепископа, ставшим основоположником ее автокефалии, т.е. церковной самостоятельности. С этим нельзя даже сравнивать новейший злокозненный замысел господина Джукановича и его камарильи, заключающийся в том, чтобы узаконенным беззаконием, нацеленным только и исключительно против нашей Церкви, запретить ее существование, уничтожить ее бытие, отнять ее святыни и ее имущество. Невзирая ни на кого и ни на что - ни на международное право, ни на заключение Венецианской комиссии, ни на призыв Римского Папы и православных Патриархов, ни на протесты собственных граждан, ни на заведомую определенность того, что применением насилия по отношению к Сербской Православной Церкви он вызовет еще более глубокие разделения и столкновения в своей стране, ни - о, ужас! - на вероятность братоубийственных эксцессов с непредвиденными последствиями. Несмотря ни на что, надеюсь, что он остановится перед лицом зияющей пропасти - по крайней мере, ради себя самого и своего дальнейшего пребывания во власти".

В этой связи весьма тревожными кажутся слова раскольнического черногорского "митрополита" Михаила Дедеича, открыто предупредившего во время интервью хорватскому телеканалу Z1, что если дискриминационный закон о свободе вероисповедания не будет реализован, то в Черногории легко может начаться гражданская война. "Для Сербской православной церкви Черногория - это не государство, а сербская провинция, а черногорцы - сербы, которых обманули", - высказывает крайне сомнительную позицию лидер черногорских раскольников, отмечая при этом, что "сербы являются разрушительным фактором на Балканах, и им следует немного спуститься на землю, потому что Великой Сербии больше нет".

Между тем вполне реальным выглядит обоснование истинных мотивов принятия антицерковного закона со стороны Мило Джукановича, о которых в интервью изданию Deutsche Welle рассказал епископ Франкфуртский и всея Германии СПЦ Григорий. "Черногорско-Приморской митрополии принадлежит один миллион квадратов на пляже Булярица возле Будвы. Там можно построить еще один город. Говорят, что это одна из главных причин закона - для последующей продажи некоторым партнерам. Ходят разговоры об арабских инвесторах. Многие говорят об этом. Этот закон просто воровство", - говорит священнослужитель.

Следует отметить, что глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предрек то, что у президента Черногории Мило Джукановича конец политической карьеры будет таким же, как и у бывшего лидера Украины Петра Порошенко. "Я могу предположить, что Джуканович закончит, как Порошенко. Потому что народ не прощает своим руководителям таких ошибок", - сказал иерарх РПЦ во время передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".