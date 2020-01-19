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19.01.2020 06:55
Рубрика: Спорт

Гол и буллит Ковальчука помогли "Монреалю" обыграть "Вегас"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Монреаля" Илья Ковальчук забросил четвертую шайбу за "Монреаль" в победном матче против "Вегаса" - 5:4.
Фото: REUTERS/Eric Hartline
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Приход Ильи Ковальчука в "Монреаль" поначалу многие за океаном восприняли не слишком серьезно. Контракт до конца сезона на 700 тысяч и туманные перспективы списанного в "Лос-Анджелесе" игрока многих поклонников "Канадиенс" сильно смущали. Однако в клубе в россиянина поверили, и он отплатил за это набранными очками.

Поле предыдущего матча СМИ в Монреале уже признали, что Ковальчук отработал свои деньги. Но все же спортсмену не хватало заброшенной шайбы на домашней арене. В ночь на воскресенье олимпийскому чемпиону удалось сделать это. В матче против "Вегаса" россиянин здорово сыграл на добивании и поразил ворота гостей.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Победитель этого матча определялся в серии буллитов. Ковальчук и тут реализовал свою попытку, а решающий бросок нанес его партнер Томаш Татар.

В другом матче "Флорида" переиграла "Детройт" - 3:1. Гол на счету форварда "пантер" Евгения Дадонова, а голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

"Колорадо" переиграл "Сент-Луис" - 5:3, а у победителей голевая передача в активе российского защитника Никиты Задорова.

"Оттава" одолела "Калгари" - 5:2. На счету нападающего "Сенаторс" Владислава Наместникова гол и результативная передача. Его партнер Артем Анисимов также один раз успешно ассистировал партнерам.

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