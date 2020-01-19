Группа по внесению изменений в Конституцию представит пакет предложений парламенту

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ намерены в сжатые сроки внесет в Федеральное Собрание пакет изменений, инициированных президентом Владимиром Путиным в своем Послании. Соответствующее заявление Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева распространили вечером в воскресенье.

В документе отмечается, что предложения главы государства "были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением (ГПУ) администрации президента России с сопредседателями рабочей группы".

"Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта", - заявляют сопредседатели.

Следующей своей задачей они считают анализ и систематизацию поступающих через членов рабочей группы предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России. "Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы", - сообщили руководители группы.

Кроме того, им предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами рабочей группы.