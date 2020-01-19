Хафтар и Саррадж не стали встречаться в Берлине

В ходе конференции по ливийскому урегулированию, проходящей 19 января в Берлине, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррадж договорились о ведении мониторинга по контролю за прекращением огня. Каждая из сторон должна назначить по пять наблюдателей в военную комиссию, которая станет следить за прекращением огня в рамках миротворческой миссии ООН в Ливии.

При этом Саррадж отказался в Берлине встречаться или вести какие-либо переговоры с Хафтаром. Ранее они встретились на переговорах в Москве 13 января, однако тогда Хафтар покинул российскую столицу, не подписав соглашение о перемирии с Триполи. Делегация Сарраджа этот документ подписала.

По итогам конференции в Берлине был согласован документ по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта, который теперь будет передан для одобрения в Совбез ООН. Также было согласовано эмбарго на поставки оружия сторонам ливийского конфликта и прекращение военной поддержки.