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19.01.2020 22:51
Рубрика: В мире

Хафтар и Саррадж не стали встречаться в Берлине

Текст: Константин Волков

В ходе конференции по ливийскому урегулированию, проходящей 19 января в Берлине, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррадж договорились о ведении мониторинга по контролю за прекращением огня. Каждая из сторон должна назначить по пять наблюдателей в военную комиссию, которая станет следить за прекращением огня в рамках миротворческой миссии ООН в Ливии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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При этом Саррадж отказался в Берлине встречаться или вести какие-либо переговоры с Хафтаром. Ранее они встретились на переговорах в Москве 13 января, однако тогда Хафтар покинул российскую столицу, не подписав соглашение о перемирии с Триполи. Делегация Сарраджа этот документ подписала.

По итогам конференции в Берлине был согласован документ по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта, который теперь будет передан для одобрения в Совбез ООН. Также было согласовано эмбарго на поставки оружия сторонам ливийского конфликта и прекращение военной поддержки.

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