"Химки" упрочили лидерство в баскетбольной Единой лиге

Подмосковные "Химки" на домашней площадке победили красноярский "Енисей" со счетом 91:87 и упрочили свое лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 13 выигрышей и 1 поражение.

"Енисей" стал приятным открытием этого сезона. Сибиряки начали турнир Единой лиги с сенсационной победы над ЦСКА (80:71), затем красноярцы одолели "Парму", "Автодор", "Цмоки-Минск", и дважды подарили болельщикам большие неожиданности, расправившись с участниками Еврокубка краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" и казанским УНИКСом.

Вот почему перед игрой с "Енисеем" в стане "Химок", даже после победы над грозным мадридским "Реалом" в Евролиге, никаких шапкозакидательских настроений не было. И красноярцы подтвердили реноме команды, которой в этом сезоне все авторитеты нипочем. Первую четверть гости выиграли 24:18. Правда, затем во второй десятиминутке они не устояли перед напором встрепенувшихся игроков "Химок" (16:36), однако, уже уступая 14 очков, во второй половине встречи устроили затяжную погоню за лидером. И за 19 секунд до сирены об окончании основного времени матча "Енисей" после двух точных штрафных бросков в исполнении Дастина Хога сократил отставание до расстояния в одно дальнее попадание - 87:90. Это было наказание за неспортивный фол капитана химчан Сергея Мони, поэтому мяч остался у гостей.

Сибирякам перевести матч в овертайм не удалось. Денис Захаров нарушил полученную в тайм-ауте установку тренера Дражена Анзуловича. Вместо трехочкового броска он пошел в проход под кольцо и к тому же еще и промахнулся. Первым на подборе оказался лидер "Химок" Алексей Швед, на котором тут же сфолили. С линии штрафных Алексей и установил окончательный результат.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Алексей Швед (21 очко плюс 9 "голевых" передач), Джереми Эванс (16) и Девин Букер (13), в составе гостей наивысшие показатели по результативности имеют Денис Захаров (26), Чавон Льюис (14) и Томислав Зубчич (14 плюс 13 подборов).

Комментарии

Римас Куртинайтис, главный тренер "Химок":

- В этом матче нам нужно было решить несколько задач. В первую очередь выиграть. Во-вторых, дать ведущим игрокам отдохнуть. И это, в принципе, удалось сделать. Мы не использовали Йонаса Жеребко, дали немного времени Янису Тимме, побольше поиграл Сергея Моня, который не выходил на площадку в предыдущих матчах, также нашли время для Егора Вяльцева. Он в нашей обойме, но в последних играх засиделся. Эту задачу мы решили, хотя на несколько минут дольше передержали Алексея Шведа, но так сложился матч. Швед играл с удовольствием и желанием, так что больших проблем в плане распределения времени на ребят я не вижу. Момент, который нас беспокоит - когда остается играть пару минут и у нас достаточный отрыв в десять и больше очков, ты еще не уверен, что контролируешь матч и выиграешь. Хорошо, что победили, но меня не устраивает то, как мы взяли верх. Однако это не только наша проблема, с подобными трудностями столкнулся и "Панатинаикос" в матче с "Жальгирисом", и ЦСКА с "Басконией".

Дражен Анзулович, главный тренер "Енисея":

- Мы ожидали, что "Химки" будут уставшими после двух тяжелых игр на неделе. Безусловно, после победы над "Реалом" в Евролиге они были опустошены как физически, так и эмоционально, потому что когда ты побеждаешь, то оставляешь много эмоций. Понятно, что у соперника качественная команда, и во второй четверти они стали действовать гораздо лучше, с большей мотивацией. Когда ты пропускаешь 36 очков в четверти, то не можешь быть удовлетворен. И все-таки шанс отыграться нам представился, так как все свелось к одному владению. Мы же не смогли разобраться в решающей атаке, и это наша проблема.

Результаты других матчей тура

"Зелена-Гура" (Польша) - УНИКС (Казань) - 89:100, "Парма" (Пермский край) - БК "Нижний Новгород" - 106:71, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 78:70.

Оставшиеся игры тура

20 января. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА, "Калев" (Таллин, Эстония) - "Автодор" (Саратов).

Где будем смотреть

20 января, понедельник

"Матч ТВ"

19.30. "Зенит" - ЦСКА. Прямая трансляция (с получасовым превью и работой экспертов в студии).

Положение команд

1. "Химки" - 13 побед - 1 поражение;

2-3. "Локомотив-Кубань" - 10-4;

2-3. ЦСКА - 10-4;

4. УНИКС - 8-5;

5. "Зенит" - 6-6;

6. "Енисей" - 6-7;

7. "Зелена-Гура" - 6-8;

8. "Астана" - 5-7;

9-10. "Калев" - 5-8;

9-10. "Нижний Новгород" - 5-8;

11. "Парма" - 5-9;

12. "Автодор" - 4-8;

13. "Цмоки-Минск" - 3-11.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд.