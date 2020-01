Холзи выпустила альбом при помощи Джастина Тимберлейка и солиста BTS

Этот альбом певица записывала почти два года. Зато в Manic вместилось сразу 16 треков, несколько сочных и драматичных дуэтов (в том числе, с культовой поп-рок певицей 80-90-х Аланией Моррисет и модным рэпером Домимником Файком). А среди тех, кто помогал Холзи сочинять новые хиты, оказались и Джастин Тимберлейк, и даже Мин Юги из корейского бой-бэнда BTS. Поэтому к официальной дате релиза - 17 января - Холзи смогла похвастать уже шестью синглами!

"Превосходный новый альбом… и грубый автобиографический портрет самой Холзи, жаждущей своей доли любви и нежности во враждебном мире", - именно так оценил новый диск ведущий журнал музыкальной индустрии Rolling Stone.

Конечно, после хитов Not Afraid Anymore (из блокбастера "На 50 оттенков темнее") и Him And I от Холзи и ждали многого (тем более, что ее предыдущий диск Hopeless Fountain Kingdom, в отличие от дебютного, провалился в продажах). Но Manic оказался выше любых похвал.

25-летняя певица проявила себя как тонкий и драматичный лирик, спела резко, пронзительно, на страсти и отчаянии, смешав в своей новой музыке хип-хоп, поп-рок и кантри. Неудивительно: ведь в то время как Холзи работала над диском, на нее обрушилась масса несчастий…

Ушел возлюбленный, рэпер G-Eazy(именно с ним она исполняла и снимала на видео хит Him & I), во время тура у Холзи случился выкидыш (но она все равно не отменила концерт), а потом врачи диагностировали и довольно скверное заболевание.

Вот для того, чтобы хоть как пережить эти несчастья, Холзи и записала свой Manic. Никогда еще на ее дисках так много не играли на гитаре, маниакально не замешивали лютый коктейль из регги и хип-хопа, и не было столь креативного использования секвесторов и такого нервного, тревожного драйва!

Лучший хит премьеры - You Should Be Sad ("Тебе должно быть грустно") - со словами "я так рада, что у меня никогда не было ребенка с тобой…" и с очередным повторением рефрена: "Тебе должно быть грустно"). А затем - обилие грустных, ярких, встревоженных и очень нежных баллад, где вдоволь и подросткового максимализма, и непокорной мудрости.

Вот этот диапазон настроений - от отчаянного вызова и жарких ритмов хип-хопа до чеканных строчек меланхоличных кантри-напевов и рассчитанного на самую широкую международную аудиторию стиля crossover-pop - и обеспечат "Мании" внимание самой разной аудитории. Особенно девичьей.

И правильно.