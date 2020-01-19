Илон Маск рассказал, как отправит миллион человек на Марс к 2050 году

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, основавший компанию SpaceX, Илон Маск рассказал о намерении покорить Марс.

С соответствующим заявлением он выступил в Twitter. Маск также обнародовал изображение будущего корабля для колонизаторов. Судя по опубликованной в соцсети информации, Илон Маск не намерен ограничиваться отдельными немногочисленными экспедициями на Красную планету, а мыслит более глобально.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit — Elon Musk (@elonmusk) 17 января 2020 г.

Подробности грандиозной идеи раскрывает Business Insider. В публикации, в частности, говорится о том, что Маск планирует к 2050 году отправить на Марс миллион человек. Предполагается запускать по три ракеты каждый день и создавать для колонизаторов "много рабочих мест".

Илон Маск заявил, что надеется за 10 лет построить 1000 космических кораблей многоразового использования, которые SpaceX уже разрабатывает в Южном Техасе. То есть будет производиться 100 кораблей в год.

Предприниматель видит основную цель в том, чтобы сделать полет на Марс доступным. "Должно быть так, чтобы полететь смог любой желающий, с кредитами для тех, у кого нет денег", - пояснил Маск и пообещал, что "на Марсе будет много работы".

Мощные звездолеты, по задумке Маска, должны отправлять около 100 мегатонн грузов на Марс в год. А общая миграция при этом составит 100 000 человек.

Инициатор колонизации намерен использовать наиболее удачные для полетов промежутки времени, когда с Земли проще всего добраться до Марса. Это происходит примерно каждые 25 месяцев. Маск заявил, что воспользуется этой возможностью, подняв флот для полетов на Марс на околоземную орбиту, а затем будет отправлять все 1000 кораблей по марсианской траектории в течение благоприятного 30-дневного "окна".