Новости

В Нальчике загорелись контейнеры на оптовом рынке 16:27
СМИ сообщили о возможном переносе палаты лордов из Лондона 16:27
Станция метро "Рязанский проспект" изменит режим работы 16:18
Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета 16:08
Французские транспортные фирмы потеряли более миллиарда евро из-за забастовки 16:03
Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing 15:58
Разведчик Ботян рассказал, как освобождали Краков 15:45
Американские кинопродюсеры назвали лучшие фильмы и сериалы 15:45
Пензенца заподозрили в покушении на убийство трехлетней дочери 15:37
Участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в 36 лет 15:33
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира 15:28
Илон Маск рассказал, как отправит миллион человек на Марс к 2050 году 15:20
На Алтае эвакуировали 40 иностранных студентов с заснеженной трассы 15:18
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии 15:18
Кадыров пригласил дочь легендарного боксера Мохаммеда Али в Грозный 14:42
Дело водителя эвакуатора, насмерть сбившего пешехода в Москве, направлено в суд 14:21
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах" 14:15
На Алтае продолжают ликвидировать последствия снежного шторма 14:11
Медведев останется председателем партии "Единая Россия" 14:06
Вышел новый трейлер второго сезона сериала Джим Керри "Шучу" 14:05
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев 13:58
Умер избитый до комы гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Владыко 13:55
Путин и Эрдоган встретятся в Берлине 13:49
Православные военнослужащие окунулись в купели на острове Валаам 13:42
Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
19.01.2020 15:58
Рубрика: В мире

Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing

Текст: Константин Волков

Иран пока что сам расшифровывает показания бортовых самописцев-черных ящиков со сбитого украинского самолета и не принял решения об отправке их заграницу. Об этом сообщает 19 января иранское новостное агентство IRNA со ссылкой на организацию гражданской авиации ИРИ.

Как отметил глава отдела по расследованию авиакатастроф этой организации Хасан Резаифар, если Тегеран не сможет расшифровать записи самостоятельно, то отправит черные ящики на Украину и во Францию. Однако пока что решения об отправке нет.

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Boeing 737-800 украинского авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из иранского столичного аэропорта им. имама Хомейни. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди них - граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Швеции.

Иранская сторона взяла ответственность за атаку на себя. Согласно иранской версии, самолет пролетал рядом с военным объектом ИРИ и оператор установки ПРО принял его за крылатую ракету неприятеля, поскольку в это время ожидалась атака со стороны США. Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами принес извинения за произошедшее.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

Главное сегодня

Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
Советник Трампа по России покинул свой пост
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья