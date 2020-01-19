Иран еще не принял решение об отправке черных ящиков с украинского Boeing

Иран пока что сам расшифровывает показания бортовых самописцев-черных ящиков со сбитого украинского самолета и не принял решения об отправке их заграницу. Об этом сообщает 19 января иранское новостное агентство IRNA со ссылкой на организацию гражданской авиации ИРИ.

Как отметил глава отдела по расследованию авиакатастроф этой организации Хасан Резаифар, если Тегеран не сможет расшифровать записи самостоятельно, то отправит черные ящики на Украину и во Францию. Однако пока что решения об отправке нет.

Boeing 737-800 украинского авиаперевозчика "Международные авиалинии Украины" (МАУ) был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из иранского столичного аэропорта им. имама Хомейни. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, среди них - граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Швеции.

Иранская сторона взяла ответственность за атаку на себя. Согласно иранской версии, самолет пролетал рядом с военным объектом ИРИ и оператор установки ПРО принял его за крылатую ракету неприятеля, поскольку в это время ожидалась атака со стороны США. Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами принес извинения за произошедшее.