Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место на чемпионате Европы (в рамках этапа Кубка мира) по санному спорту на олимпийской трассе в норвежском Лиллехаммере.

Иванова по сумме двух попыток показала результат 1 минута 35,482 секунды. На второй ступени пьедестала почета представительница Германии Юлия Таубиц (+ 0,142 секунды), а бронзовую медаль завоевала еще одна наша спортсменка Виктория Демченко (+0,170).

Благодаря победе Иванова закрепила лидерство в общем зачете Кубка мира. В ее активе 582 очка, что на два балла больше, чем у Таубиц. Третье место занимает Демченко, отстающая от Таубиц на 188 очков.

Наши Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами Старого Света в соревнованиях двоек. В общем зачете Кубка мира Денисьев и Антонов поднялись на четвертую позицию (381 очко). Лидируют же немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен (597 очков).