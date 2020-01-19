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19.01.2020 16:44
Рубрика: Культура

Кинонеделя в цифрах: (Не)идеальный мужчина гонится за Холопом

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)
С этого дня по воскресеньям "РГ" первой среди всех отечественных СМИ начинает публиковать данные по предварительным кассовым сборам кинопроката России и стран СНГ. Точные до рубля цифры российские дистрибьюторы обычно "подбивают" во вторник, но существенно они не будут отличаться от тех, которые вы здесь увидите.

Топ-6 предварительных кассовых сборов в России за уик-энд 16-19 января 2020 года:

Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале "Триггер"

1. "(Не)идеальный мужчина" - 295 млн руб (бюджет - 150 млн руб). Фантастическая трагикомедия Марюса Вайсберга в эти выходные практически окупила свое производство. Для того, чтобы фильму стать прибыльным после показов в кинотеатрах, ему необходимо собрать в прокате сумму, как минимум в два раза большую, чем было затрачено на его производство - не считая рекламы.

2. "Холоп" - 230 млн руб, общие сборы - 2 млрд 735 млн руб (бюджет - 160 млн руб). Комедия Клима Шипенко стремительно приближается к 3 млрд руб общих кассовых сборов. Ее посмотрели в кинозалах уже 10 млн зрителей!

3. "Камуфляж и шпионаж" - 105 млн руб, общие сборы - 335 млн руб. Очень хороший голливудский мультфильм заработает в России не более 0,5 млрд руб.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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4. "Проклятие" - 68 млн руб. Ужастик из США смотрели в среднем 19 человек на сеансе - это худший показатель среди всех релизов этой шестерки лидеров проката.

5. "Вторжение" - 43 млн руб, общие сборы - 963 млн руб (бюджет - 945 млн руб). Дорогостоящий боевик Федора Бондарчука преодолеет планку в 1 млрд руб на следующей неделе.

6. "Союз спасения" - 32 млн руб, общие сборы - 694 млн руб (бюджет - 980 млн руб). Еще один блокбастер (по затратам) Андрея Кравчука финиширует в итоге с 720-725 млн руб.

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