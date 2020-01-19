"Коммерсант" опубликовал доходы Мишустина и его жены с 2014 года

Из опубликованной информации следует, что в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 миллиона рублей (его жены - 160,1 миллиона рублей), в 2015 году - 19,5 миллиона рублей (80,9 миллиона рублей), в 2016 году - 18,9 миллиона рублей (77,3 миллиона рублей), в 2017 году - 19,3 миллиона рублей (68,5 миллиона рублей рублей), в 2018 году - 19 миллионов рублей (47,7 миллиона рублей).

Семейную декларацию о доходах за 2019 год Михаил Мишустин опубликует весной 2020 года уже как председатель правительства. По мнению "Коммерсанта", серьезных изменений по сравнению с предыдущими годами в ней быть не должно. Издание указывает, что основная часть его доходов - результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года еще в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, контролируемых ныне Deutsche Bank.

Михаил Мишустин - один из создателей "Международного компьютерного клуба" - общественной некоммерческой организации, основанной еще в конце 1980-х годов в СССР. МКК ставил целью интеграцию российских и иностранных компьютерных технологий, привлечение западных передовых информационных технологий, а также содействовал созданию рынка вычислительной техники. Как указывает "Коммерсант", к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а затем и замглавы налоговой службы, он был уже довольно обеспеченным человеком. По информации издания, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных купила в 2000 году на доходы, заработанные в МКК. Квартиру на Трехгорном Валу в Москве Мишустин получил от управления делами президента уже как заместитель министра по налогам и сборам (являлось обычной практикой для тех лет). В 2005 году супруги Мишустины оформили дарение квартиры, семейного дома и земельного участка на своих несовершеннолетних детей в равных долях, указывает "Коммерсант".

С 2008 по 2010 год у Мишустина был перерыв в государственной службе - он работал в должности президента UFG Capital Partners и управляющего партнера группы UFG Asset Management. Там он курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Зарплата Мишустина за 2009 год как руководителя компании составила около 79 миллионов рублей. После возвращения на государственную службу в апреле 2010 года (Мишустин стал главой ФНС) он передал имеющиеся у него активы жене. Владлена Мишустина начала получать с них дивиденды, позднее активы были проданы (это, в частности, заметно по ее доходам за 2014 год), указывает издание. В дальнейшем, по информации СМИ, супруга Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним, что указывается в декларациях.

Анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, ежегодно публикуемые в СМИ, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год, пишет "Коммерсант". Если вложения в депозиты останутся основным видом инвестирования, то и в дальнейшем сопоставимые суммы будут декларироваться семьей Мишустина, делает вывод издание.

15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. В тот же день президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума одобрила его кандидатуру, Мишустин вступил в должность премьера 16 января. Прежний состав кабинета министров исполняет свои обязанности до формирования нового правительства.