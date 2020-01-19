Конференция по Ливии в Берлине стала еще одной попыткой остановить конфликт

Конференция в Берлине, которую ряд западных СМИ называли едва ли не "судьбоносной", на самом деле стала лишь очередным этапом на сложном пути обретения Ливией государственности. Главная задача встречи в Германии на данном этапе свелась к закреплению механизма контроля за прекращением огня и сводилась к попытке перевести вооруженный конфликт в дипломатическое русло на основе международных стандартов ООН.

Для того чтобы примирить противостоящие друг другу в Ливии стороны в Берлин прибыл солидный десант иностранных лидеров. Они рассчитывали, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж на этих переговоров закрепят начатый ранее в Москве диалог и продлят установившееся в Ливии перемирие. Однако перед началом конференции Хафтар постарался усилить свои переговорные позиции, остановив работу всех нефтеналивных терминалов на востоке Ливии. Хотя официально сторонники фельдмаршала заявили о "закрытии портов народом" и о своей непричастности к этим шагам.

Уже после начала конференции, стартовавшей около 17.30 по московскому времени, в СМИ появились первые намеки на возможное содержание берлинского коммюнике, если, конечно, оно будет подписано. Одним из его положений может стать создание четырех специальных технических групп. "Они будут отслеживать на разных этапах реализацию договоренностей, достигнутых в Берлине. Участники будут обмениваться информацией и рассматривать возникающие проблемы. Работа этих групп будет закрытой", - цитирует источник РИА Новости.

Перед началом переговоров стало известно, что Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар не были внесены в основной список участников берлинской конференции, хотя об их участии все-таки упоминалось. В пресс-релизе немецкого кабинета министров указывается, что к международным участникам среди прочих относятся представители Китая, Франции, Великобритании, России, США, Египта, Алжира, Республики Конго, Италии, Турции, ОАЭ, Европейского союза, Еврокомиссии, ООН, Африканского союза и ЛАГ. И только в последнем абзаце указано, что помимо этого "ливийский премьер Фаиз Сарадж и генерал Халифа Хафтар также приняли приглашение канцлера ФРГ приехать в Берлин".

При подготовке к берлинской конференции не обошлось без протокольных сложностей

При подготовке к конференции не обошлось без протокольно-организационных сложностей, обычно сопровождающих подобные мероприятия. Так, официально приглашенный на конференцию Тунис в последний момент отказался от участия в мероприятии. Формальным объяснением такого решения стало то, что страна не принимала участие в предварительных консультациях, начавшихся в сентябре прошлого года. Но другим поводом, как пишут тунисские СМИ, может быть запоздалое приглашение: Германия направила соответствующее письмо только в прошлую пятницу. Обиделись на Берлин и в Марокко, представителей которого на конференцию вообще не пригласили. В заявлении местного МИД сказано, что в королевстве "крайне удивлены" этому факту", поскольку страна с самого начала принимала участие в международных усилиях по разрешению ливийского кризиса.

Эксперты отмечали желание канцлера Ангелы Меркель провести конференцию по Ливии в ФРГ. Тем самым Берлин демонстрирует наличие независимой внешнеполитической повестки, а показывает свою способность играть роль значимого международного посредника. При этом Меркель рассчитывает перехватить миротворческую инициативу в Ливии у Франции и Италии, чтобы в перспективе иметь возможность сдерживать Париж и Рим в их попытках отстаивать интересы своих нефтяных компаний Total и Eni. Кстати, перед началом конференции Италия поспешила "застолбить" за собой право проведения следующего раунда переговоров, о чем объявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

Официально

Россия поддерживает инициативу канцлера ФРГ по ливийскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После встречи в Москве одна из сторон заявление пока не поддержала, но есть надежда, что диалог будет продолжен. "Дорогой друг!" - обратился российский лидер к турецкому президенту. Отметив результаты встречи в Стамбуле 8 января, Путин поблагодарил Эрдогана за теплую атмосферу во время совместной работы при запуске "Турецкого потока". "Это большое событие в энергетике наших стран, да и, я думаю, европейской энергетики в том числе", - оценил он. Российский лидер отметил "очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям". "Диалог всегда идет непросто, по-деловому. Но мы научились договариваться, научились искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, - подчеркнул он. - На мой взгляд, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями".

Еще Путин констатировал очень эффективную работу по многим ключевым направлениям международной политики, особенно регионального характера. Речь о Сирии, ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также о работе по разрешению ливийского конфликта.

Президент России напомнил про призыв ливийским сторонам прекратить боевые действия. "Несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, и крупномасштабные боевые действия прекращены", - констатировал он, назвав это очень хорошим результатом, который создал предпосылки для международной конференции в Берлине.

"Россия поддерживает инициативу канцлера Меркель по ливийскому урегулированию", - продолжил Путин. "Эта ситуация беспокоит всех, и ливийские стороны, это беспокоит нас с вами - руководителей стран, которые близки к этому региону. Это беспокоит, безусловно, и всю Европу, потому что через ливийские ворота, широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу и с Ближнего Востока, и из Африки", - пояснил он.

Подготовила Кира Латухина, Берлин