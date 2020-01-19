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19.01.2020 18:48
Рубрика: Спорт

Встал в очередь к Хабибу

Макгрегор триумфально вернулся в октагон и ждет реванша с Нурмагомедовым
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Экс-чемпион мира по версии ведущего промоушена в смешанных единоборствах UFC (Ultimate fighting championship - "Абсолютный бойцовский чемпионат". - Прим. "РГ") Конор Макгрегор триумфально вернулся в октагон. После полуторагодичного простоя ирландец в рамках турнира UFC 246, проходившего в Лас-Вегасе, нокаутировал Дональда Серроне по прозвищу Ковбой.

Все-таки Макгрегор по-прежнему главная золотая жила UFC. Билеты на его бой с Серроне были раскуплены через три минуты после старта продаж. И это при том, что цены по сравнению со стандартными выросли больше чем в два раза. В итоге только с одних билетов прибыль составила более 10 миллионов долларов. Макгрегор тоже не остался внакладе. Его гарантированный гонорар с поединка составил 3 млн долларов, но ирландец заявил, что ожидает заработать на бое с Серроне в разы больше.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мейвезер анонсировал поединок с Хабибом

Интерес к бою подогрел еще и президент UFC Дэйна Уайт, пообещавший Макгрегору в случае победы реванш с нашим Хабибом Нурмагомедовым. Между тем для возвращения Конор выбрал себе довольно авторитетного соперника. 36-летний Серроне является рекордсменом по количеству боев в UFC (теперь уже 34). Ирландец не скрывал своего уважения к сопернику, обойдясь без привычного трэш-тока. И даже пожал руку Ковбою на дуэли взглядов, чего раньше никогда не делал.

Вся любезность улетучилась непосредственно в бою. Макгрегор коршуном накинулся на Серроне, и уже через 40 секунд судьи были вынуждены остановить поединок. "Король вернулся", - заявил после победы Конор. Впрочем, все понимают, что "королевский" статус ничего не значит без реванша с Хабибом. И Дэйна Уайт уже подтвердил, что Нурмагомедов станет "следующим соперником" ирландца.

Выручка UFC с билетных продаж на бой Макгрегора против Серроне превысила десять миллионов долларов

Правда, есть нюансы. Во-первых, у самого Хабиба на 19 апреля запланирован титульный бой с Тони Фергюсоном. И если россиянин проиграет, планы Макгрегора тоже могут измениться. Во-вторых, сразу после боя Конора с Серроне о желании еще раз подраться с ирландцем заявил американский непобежденный боксер Флойд Мэйвезер, также известный исключительным чутьем на деньги. Правда, по словам президента UFC, этот поединок - в отдаленной перспективе. Первый на очереди - Нурмагомедов.

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