КСИР Ирана задержал три судна из Кувейта в Персидском заливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержали в Персидском заливе три судна, принадлежащие Кувейту. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

По его данным, три кувейтских рыболовецких судна вторглись в территориальные воды Исламской Республики в районе иранского порта Бендер-Махшехр.

На борту задержанных судов находилось девять человек, все они переданы в судебные органы ИРИ.

Напомним, что иранские военные регулярно арестовывают в водах Персидского залива иностранных контрабандистов, а также суда, которые нарушают правила международной навигации. Наиболее резонансным стало задержание в июле 2019 года в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, который иранская сторона отпустила лишь через 2,5 месяца. Инцидент привел к заметному ухудшению ирано-британских дипломатических отношений.