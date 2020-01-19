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19.01.2020 22:43
Рубрика: Власть

Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине

Текст: Кира Латухина
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию. Стороны конфликта договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ООН военный комитет, где будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия. Государства-участники конференции обязались не побуждать ливийцев к возобновлению войны.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин и Эрдоган обсудили позицию по Ливии перед конференцией в Берлине

"В целом мы считаем конференцию весьма полезной", - заявил журналистам и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров. "Понятно, что решать, в конечном итоге, самим ливийцам", - сказал он. Пока завязать устойчивый серьезный диалог между сторонами не получается, констатировал Лавров: "Слишком велики различия в подходах".

"Но, тем не менее, те рекомендации, те предложения, которые содержатся в итоговом документе берлинской конференции, пополняют копилку идей предлагаемых международным сообществом, чтобы ливийские стороны смогли согласовать условия, которые позволят им сесть за стол переговоров и начать договариваться", - продолжил и. о. министра иностранных дел.

"Россия участвовала в подготовке с самого начала", - сообщил Лавров. "Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры", - добавил он. Также был расширен круг участников.

"Президент Путин изложил нашу позицию и подчеркнул, что при рассмотрении рекомендаций, которые были одобрены в Берлине, в СБ ООН мы, конечно же, будем учитывать мнение ливийцев, - сказал Лавров. - И прежде чем Совет Безопасности может приступить к работе над этим документом, такое мнение должно быть четко изложено".

В коммюнике есть раздел о политическом процессе, о том, как решать экономические проблемы Ливии. Все ливийские конфессиональные, военные, политические группы должны иметь доступ к природным богатствам, пояснил Лавров. Есть раздел и о решении проблем с соблюдением прав человека, и раздел, который говорит о поддержке этих процессов по всем направлениям под эгидой ООН. В Москве настаивали, что нужно констатировать отсутствие военного решения и подчеркнуть необходимость обеспечить ливийское урегулирование силами самих ливийцев без вмешательства извне. Итоговый документ удалось настроить таким образом, что все, что содержится в плане конкретных рекомендаций, должно быть одобрено ливийскими сторонами, пояснил и.о. министра. Документ будет направлен в СБ ООН для изучения и оценки.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
В Ливии создадут комиссию по перемирию

"Ситуация непростая, но ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась в Москве", - оценил и.о. главы МИД. "Договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия", - сообщил он. Этот комитет будет разрабатывать конкретные меры доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым. Напомним, что по инициативе России и Турции перемирие вступило в силу в ночь на 12 января. В Берлине было констатировано, что в целом оно соблюдается, но отдельные нарушения есть с обеих сторон.

"Страны, которые имеют влияние "на земле" в Ливии, сегодня также обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий и будут стимулировать сохранение и укрепление перемирия", - заключил Лавров.

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