Лыжник Большунов победил на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира в Чехии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Клебо (+46,7), который является главным преследователем нашего спортсмена в общем зачете. Замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии - Симен Хегстад Крюгер (+47,2).

Отметим, что благодаря этой победе Большунов увеличил отрыв от Клебо и конкурентов в общем зачете.

В активе Александра теперь 1281 очко, у Клебо - 1122. Третью строчку занимает еще один россиянин Сергей Устюгов (845 очков).