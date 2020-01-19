То, что президент Франции Эмманюэль Макрон и особенно его жена Брижит - заядлые театралы, многим хорошо известно. Как и то, что они не упускают случая побывать на лучших столичных спектаклях, как правило, в выходные. В этот уикенд президентская чета отправилась в театр "Буф-дю-Нор" на пьесу "Муха", не предполагая, что досмотреть представление им не удастся. Примерно через час после того, как открыли занавес, в театр попытались пробиться несколько десятков разъяренных демонстрантов из числа тех, что выступает против пенсионной реформы. Спектакль пришлось приостановить, а охрана президента сразу вывела Макрона и его супругу на время из зала в безопасное место. За это время оперативно прибывшие на место происшествия бойцы полицейского спецназа, не церемонясь, выдворили протестовавших из здания театра. Макроны же вернулись в зал и досмотрели спектакль до конца. После этого покинули "Буф-дю-Нор" в бронированном внедорожнике и в сопровождении агентов, обеспечивающих безопасность главы государства.

Кто же спровоцировал эту скандальную акцию? Оказывается, что в тот вечер в театре находился молодой журналист из числа левых - Таха Бухафс. Этот зоркий парень увидел в зале чету Макронов и сразу сообщил об этом в своем "Твиттере": "Через три ряда от меня сидит президент. Проинформируйте об этом наших сторонников...". После добавил, что хорошо бы Макрону устроить прием, как некогда Джорджу Бушу-младшему, намекая на инцидент, когда в декабре 2008 года иракский журналист метнул в лидера США ботинок. Отметим, что спецслужбы быстро вычислили Бухафса. Его задержали в тот же вечер. Кстати, в этот же день был подожжен любимый президентом Франции парижский ресторан "Ротонда", что на Монпарнасе.