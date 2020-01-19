Вот и опубликован короткий список "Оскара". Мощная история. Фильмы выдающиеся. Я, конечно, все не видел. Из того, что удалось посмотреть, совершенно не понимаю занудливого "Ирландца", в котором действительно великие актеры привычно играют то, что они играли уже миллионы раз, а действие замерзает, как вода в мороз, и никуда не течет. Ну, да и бог с ним, многим знатокам кино фильм нравится, и хорошо.

Если бы я - что трудно себе представить - был академиком американского кино, я бы выбирал между южнокорейской картиной "Паразиты" и "Джокером". И выбор для меня оказался бы весьма тяжел.

На самом деле, люди если о чем и спорят с неиссякаемым удовольствием, то именно о вкусах. Картины разные. Но замечательные все.

Однако вот что интересно. Берем, что называется, лидеров гонки. "Ирландец", "1917", "Однажды... в Голливуде", "Джокер", "Паразиты"... Мало кто сомневается, что "Оскара" за лучший фильм получит одна из этих картин, да и остальные награды в основном поделят именно они.

Что в картинах общего? Они талантливо придуманы, сняты, сыграны. Они - мощные фильмы. И еще. Во всех - во всех! - этих картинах льется кровь. Неожиданно, вдруг и, как правило, очень жестоко убивают людей. Смерть не пугает большинство авторов этих картин, скорее они относятся к ней с некоторой долей иронии.

Смерть в кино стала обыденной. Обычной. Жизнь человека - бабочка, которую в любой момент можно поймать в сачок смерти

Смерть в кино стала обыденной. Обычной. Жизнь человека - бабочка, которую в любой момент можно поймать в сачок смерти. Убивают по-разному, кровь хлещет во все стороны. Она суетлива так же, как и жизнь. Она как будто не финал жизни, а какое-то страшное ее продолжение. Если люди не очень-то серьезно относятся к жизни, стоит ли требовать от них серьезного отношения к смерти?

Я ни в коей мере не утверждаю, что это, мол, плохо или ужасно. Было бы странно, если б в эпоху всеобщего стеба режиссеры не стебались бы над смертью. Удивительно, конечно, что так делают все. Тенденция, однако...

"Смерть нам к лицу" -так называется замечательный фильм Бориса Гуца, которому жюри Выборгского фестиваля "Окно в Европу" единогласно дало главный приз. Это название парадоксальным образом относится к главным фильмам оскаровской гонки.

Смерть перестала внушать уважение. Литры бутафорской крови льются с экрана, и уже особо не трогают - к ним привыкли. Нравится ли мне такая тенденция? Нет. Я считаю, что в смерти должна быть тайна, а в тайне - святость. Но это мое личное, возможно, устаревшее мнение.

А в это время в России все рекорды посещаемости бьет картина "Холоп", в которой смертей нет, крови нет, а все драки скорее смешные, чем страшные.

"Холоп" никогда не выдвинут на "Оскар", и он вряд ли получит премии даже в нашей стране. Хотя, будь моя воля, я бы непременно наградил авторов сценария картины: Дарью Гарцевич, Антона Морозенко, Дмитрия Пермякова. История про современного мальчика-мажора, который попадает в эпоху крепостного права и переделывается в приличного человека, очень хорошо придумана и блестяще драматургически исполнена.

Клим Шипенко снял добротное кино, к которому при желании можно предъявить кучу претензий, особенно по части актерской игры. С одной стороны, мастерски сыгранные роли Александром Самойленко и Марией Мироновой, с другой - довольно беспомощное существование остальных актеров, включая и главного героя, и главную героиню, и персонажа Ивана Охлобыстина, который из картины в картину играет самого себя, хотя в данном случае драматургия давала возможность сыграть очень интересного и странного человека.

Люди если о чем и спорят с неиссякаемым удовольствием, то именно о вкусах

Мне просто как зрителю кажется, что фильм Шипенко, если его судить по законам киноискусства, рядом не стоял с картинами, претендующими на "Оскар". Однако "Холоп" - безусловный победитель зрительского внимания. Люди, что называется, валом на него валят. Зрителю нужно именно такое непритязательное на первый взгляд кино. И это при том, что какой-то безумной рекламы картины не было, сыграла роль самая честная и объективная реклама - сарафанное радио.

Что такое "Холоп" для меня? Хорошо придуманная, с хорошими диалогами и внятно снятая добрая история. По сути, ироничная сказка с реалиями нашей жизни. Мне даже не кажется, что это прям такая комедия, хотя зритель время от времени и смеется. Это - да, сказка. Хорошая, добрая, не перегружающая зрителя какими-то излишними аллюзиями и параллелями. Не претендующая на статус великого кино. Здесь все понятно. Здесь нет каких-то вторых и третьих смыслов. Здесь есть жесткий сюжет, есть за чем следить. Есть кому сопереживать. Здесь все персонажи в результате оказываются хорошими. Здесь сопереживание к героям рождается постепенно, но основательно в душе каждого зрителя. Здесь не надо особенно думать и рефлексировать, а надо вот именно сопереживать происходящему. На "Холопе" зритель не ощущает себя учеником, который старается постичь уроки кинематографического искусства, но - соучастником и, если угодно, "сопереживателем" происходящего.

Понятно, что я ни в коей мере не хочу сравнивать фильмы в парадигме, что лучше, что хуже. Кино должно быть разным. И слава богу, что оно разное, и мы имеем возможность смотреть разное.

Но то, о чем писал поэт: "упасть как в ересь в неслыханную простоту" - становится очень востребовано. Когда простота эта талантлива и добра.

Ведь все мы - даже самые серьезные взрослые - всегда будем жадны до добрых сказок, которые помогают нам оставаться людьми.