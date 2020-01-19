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19.01.2020 23:39
Рубрика: Спорт

Француз точен

Мартен Фуркад выиграл четвертую личную гонку подряд
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8063)
Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Француз преодолел 12,5 километра за 31 минуту 26,8 секунды.

Фуркад не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вслед за ним в пасьюте финишировал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (+17,6 секунды), а "бронза" досталась норвежцу Ветле Шостад Кристиансену (+46,0). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший итоговое десятое место (+1.08,7).

Большунов упрочил лидерство в общем зачете

Что касается общего зачета, то и в нем Фуркад является сильнейшим: в активе француза уже 507 очков. Следом идут два соотечественника Мартена - Майе (436 очков) и Симон Дестье (435). Четвертую позицию занимает норвежец Тарьей Бе (391), опережающий на один балл Логинова.

Следующий этап Кубка мира состоится в словенской Поклюке (23-26 января).

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