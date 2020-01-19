Матвиенко: России нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в современных условиях России нужны дополнительные условия для обеспечения своего полного суверенитета. Такое мнение она высказала в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны, - приводит ее слова РИА Новости. - В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции".

Напомним, 15 января в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин высказал ряд предложений в сфере укрепления национального суверенитета. "Или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире, и это должны понять другие державы, все участники международной жизни", - сказал он. По мнению главы государства, Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Он также предложил закрепить в Основном законе запрет иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом высокопоставленным чиновникам, судьям и федеральным парламентариям.