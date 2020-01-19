Медведев останется председателем партии "Единая Россия"

Дмитрий Медведев, став заместителем председателя Совета безопасности России, останется во главе партии "Единая Россия", подтвердил он в интервью Первому каналу.

"Замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, - подчеркнул экс-премьер. - Я остаюсь председателем партии "Единая Россия".

На партийном фронте главной задачей становится подготовка к выборам в Государственную Думу, которые пройдут в 2021 году, а также к Единому дню голосования этого года, запланированному на 13 сентября.