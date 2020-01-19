Минэкономразвития определило индикаторы риска для неблагонадежных туроператоров. Всего их шесть, за каждый положены штрафные баллы. Туроператоров, набравших 5 баллов, ждет внеплановая проверка министерства.

Если найденные нарушения туроператор не устранит, то может вылететь из Единого федерального реестра туроператоров, а значит, и с рынка.

Первый - станут отслеживать убыточность деятельности. Если компания работала с убытком несколько лет подряд, то ей начислят максимальное число баллов.

Второй - баллы начислят за недостаток на счетах собственных средств. Их у туроператора должно быть не менее 7% от оборота, чтобы в случае каких-то сложностей он мог сам расселить или вывезти туристов.

Третий - в реестре туроператоров у фирмы не должно значиться одинаковых или сходных доменных имен сайтов. В этом случае возникает подозрение о намеренном дроблении бизнеса.

Четвертый - штрафные баллы начислят, если в реестре окажутся взаимозависимые туроператоры. Это такие фирмы, которым принадлежит часть капитала друг друга, у них один учредитель или руководитель.

Пятый - заявления частных лиц или организаций о возможных фактах нарушений законодательства о туристской деятельности. Здесь и отсутствие сведений в Едином реестре, и нарушение порядка определения размера финансового обеспечения деятельности (туроператоры, порой занижают свои обороты, чтобы снизить размер платежей в фонды финансового обеспечения деятельности).

Шестой индикатор - отсутствие на сайте туроператора сведений о страховщиках, с которыми он заключает договоры добровольного страхования.

Проверять туроператоров будут на основе риск-ориентированного подхода. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это позволит при проведении внеплановых проверок исключить субъективный подход: "У минэкономразвития появляются формальные основания для официальных проверок "псевдотуроператоров", незаконно занимающихся туроперированием". При этом в АТОР считают, что туроператорам было бы проще выполнить нормы по наличию собственных средств, если бы учитывались деньги, внесенные в фонд персональной ответственности.

Положение о государственном надзоре за деятельностью турфирм и их объединений в сфере выездного туризма начало действовать еще в августе 2019 года. Но минэкономразвития должно было разработать перечень индикаторов риска. Теперь они есть. "Последующие проверки позволят определять устойчивость компаний и их способность исполнять свои обязательства", - резюмирует вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит общественное обсуждение.