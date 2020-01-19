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19.01.2020 17:14
Рубрика: Экономика

Подход к расходу

Минфин оценил освоение бюджетных денег на национальные проекты
Текст: Роман Маркелов
Расходы, запланированные в федеральном бюджете 2019 года на национальные проекты, были исполнены на 91,4%. Об этом говорится в предварительных данных, распространенных минфином.

Из них следует, что на тринадцать нацпроектов в 2019 году было потрачено чуть больше 1,6 трлн рублей при плане 1,75 трлн. Максимальным стало исполнение нацпроекта "Наука" - 99,1% (потрачено 37,6 млрд рублей).

Национальный проект "Культура" исполнен на 99% (14 млрд рублей), "Здравоохранение" - на 98% (157,1 млрд рублей).

Фото: РИА Новости
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Самым низким процент исполнения в 2019 году стал у нацпроекта "Экология" - 66,3% (потрачено 36,9 млрд рублей). В последнюю тройку по этому показателю вошли также нацпроект "Цифровая экономика" (73,3%, или 73,8 млрд рублей) и нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" (87,1%, или 6,2 млрд рублей).

В минфине напоминают, что закон предусматривает возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов в 2019 году на 2020 год.

Целями нацпроектов объявлены рост населения, повышение продолжительности жизни, рост доходов населения, снижение уровня бедности. Планируется, что к 2024 году на них будет выделено 13 трлн рублей из федерального бюджета, еще столько же профинансируют региональные бюджеты и частные инвесторы.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Роман Маркелов
Экономика Казна Федеральный бюджет Национальные проекты 2019-2024 Бюджет 2018-2020

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