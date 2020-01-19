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19.01.2020 18:30
Рубрика: Власть

Семья и воля

Минюст не поддержал идею запрета алиментщикам жениться
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8063)
Министерство юстиции России не поддержало идею ввести запрет на новый брак неплательщикам алиментов. По мнению ведомства, сами по себе обязательства перед прежней семьей не должны закрывать перед человеком двери ЗАГСа. Старые долги отдельно, новая любовь отдельно, и одно другому мешать не должно.
У человека остаются обязанности перед своими детьми, сколько бы новых семей он ни создал. Фото: AlexLinch / iStock У человека остаются обязанности перед своими детьми, сколько бы новых семей он ни создал. Фото: AlexLinch / iStock
У человека остаются обязанности перед своими детьми, сколько бы новых семей он ни создал. Фото: AlexLinch / iStock

С инициативой лишить права неплательщиков по алиментам на новый марш Мендельсона выступил осенью прошлого года депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое предложение он направил в минюст, чтобы там оценили.

Фото: iStock
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Предполагалось, что ЗАГСы начнут спрашивать у людей, пришедших подать заявления на регистрацию, справки - нет ли долгов по старым бракам. Если человек идет под венец впервые, понятно, ему лишняя бумага не потребовалась бы. Но если в паспорте стоит штамп о разводе, а может, даже и не один, тогда ему бы пришлось документально доказывать, что у предыдущих семей к нему нет финансовых претензий.

По мнению автора идеи, проблема в том, что злостные алиментщики, и так не особо напрягавшиеся, чтобы расплатиться с детьми от рухнувшего брака, спешили завести новые семьи. А с ними - новые заботы. В итоге брошенным детям не доставалось вообще ничего. Так не логично ли сначала закрыть старые семейные долги? Впрочем, многие эксперты не согласились с такой логикой.

Один из доводов против: а что помешает алиментщикам жить гражданским браком? Так что непонятно, как "красный свет" в ЗАГСах может заставить человека погасить долги по алиментам. Разве что надавит новая любовь, мечтающая о свадьбе, кольцах, поцелуях.

Как бы то ни было, в Министерстве юстиции РФ не поддержали это предложение.

"Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает исчерпывающий перечень обстоятельств, препятствующих заключению брака, - говорится в ответе департамента экономического законодательства минюста. - Данный перечень минимальный и не подлежит расширительному толкованию, предусмотрен в интересах граждан и сформирован по принципу наименьшего вмешательства в институт семьи.

Введена двухэтапная система наказания, при которой достаточно самого факта просрочки выплаты алиментов без уважительных причин

Полагаем, что ограничение права граждан, желающих заключить брак по принципу наличия у граждан каких-либо обязательств по отношению к прежней семье, повлечет за собой нарушение их конституционных прав и свобод".

Фото: Istock
Адвокат: Постановление ВС РФ - удар по неплательщикам алиментов

Как полагают в ведомстве, подобная инициатива может привести к "подрыву традиционных семейных ценностей", ценности брака в целом, спровоцировав увеличение числа незарегистрированных браков, при этом не решив основную проблему по мотивации к погашению долгов перед прежними семьями.

Вместе с тем Министерство юстиции РФ подготовило свои предложения, как усилить воздействие на злостных алиментщиков. Сейчас разрабатывается законопроект, который вводит более строгие правила для злостных алиментщиков: под статью Уголовного кодекса можно будет попасть, несмотря на выплату каких-то чисто символических сумм.

Новация, как предполагается, закроет лазейку нерадивым родителям, которые изредка перечисляют ребенку какие-то копейки, чтобы оставаться вне зоны действия Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. Напомним, некоторое время назад была изменена система наказания злостных алиментщиков.

Раньше требовалось доказать, что бывший муж намеренно уклоняется от своих финансовых обязанностей перед ребенком, например, прячет деньги по кубышкам, втихую распродает имущество и т.д. В свою очередь, алиментщики-неплательщики, как правило, жаловались на жизнь, мол, нет работы, нет денег, самому жить не на что, и тем пытались оправдаться.

Теперь суд уже не задается вопросом, доказано или нет уклонение. Введена двухэтапная система наказания, при которой достаточно самого факта просрочки выплаты алиментов без уважительных причин. В первый раз человека наказывают согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Если первого звоночка, подкрепленного штрафом, арестом или работами, мало, наступает второй этап. Алиментщика, так и не начавшего платить, привлекают уже по статье Уголовного кодекса. Избежать приговора можно, только доказав, что невыплата вызвана какими-то уважительными причинами. Например, серьезная болезнь - достаточное объяснение, почему человек не мог платить.

Фото: iStock
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Тем не менее, по словам экспертов, в новом механизме обнаружилось слабое звено: нерадивые алиментщики выплачивают символические суммы, которые гораздо ниже тех, что назначены судом.

Однако в таком случае скупые отцы формально перестают быть неплательщиками. Подготовленный проект устраняет лазейку.

По данным Федеральной службы судебных приставов на 1 декабря прошлого года в стране числилось 813 тысяч злостных алиментщиков, их общий долг превысил 149 миллиардов рублей. В списках невыездных значились 515 тысяч человек, задолжавших в общей сложности 98,7 миллиардов рублей. Кроме того у 173 тысячах алиментщиков заблокированы водительские права.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Правительство Минюст Разводы и алименты

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