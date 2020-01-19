Масштабным салютом отметила Москва 75-летие освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск. К этой дате Минобороны России разместило на своем портале документы, которые рассказывают, какие усилия приложили советские войска для прорыва мощной немецкой обороны города.

Помимо документов, в которых рассказывается о роли Красной Армии в освобождении Варшавы, военное ведомство также рассекретило архивы, в которых фигурируют показания участников событий Варшавского восстания в сентябре 1944 года.

Согласно этим данным, организатором Варшавского восстания была Армия Крайова - подпольная организация, которая курировалась польским эмигрантским правительством из Лондона.

Как выясняется, основной целью восстания были политические амбиции, и совсем не учитывалось положение на советско-германском фронте и ограниченные возможности частей Красной Армии, которые с тяжелыми боями подходили к городу.

Несмотря на неблагоприятные условия, советские войска пытались помочь польским повстанцам. В частности, командование Красной Армии поддерживало Варшаву поставками оружия, продовольствия, горючего, предоставлялись разведданные.

Документы показывают, что провал Варшавского восстания вызван в том числе намеренными ошибками и просчетами, которые допустили его организаторы. В частности, в архивах есть свидетельства одного из разведчиков штаба фронта, который был отправлен в город для поддержания связи с Красной Армией.

Он рассказал, что руководство восстания намеренно не проводило наступательные действия, не пыталось объединить отряды польских партизан и даже мешало их боевым операциям. Взаимодействие с командованием Красной Армией нередко саботировалось. Из-за просчетов руководителей Варшавское восстание потерпело неудачу, и немцы устроили в городе тотальный террор.

В итоге Варшава был освобождена советскими войсками спустя четыре месяца после восстания - 17 января 1945 года. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

В документах минобороны рассказывается о том, какими масштабными и кровопролитными были бои за город.

В частности, в архивных данных перечисляются отличившиеся в боях за Варшаву соединения и части, список которых растянулся на целую страницу Приказа Верховного Главнокомандующего.

Фотографии из архива минобороны, представленные на сайте, показывают, насколько мощной была оборона фашистов. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

Кроме того, изучая документы о награждении, можно понять о героизме и отваге советских бойцов, освобождавших город.

Генерал Войска Польского благодарит Сталина за поддержку. Фото: mil.ru

Так, в представлении на награждение капитана Николая Акишина говорится, что офицер со своими бойцами прорвал эшелонированную оборону немцев, занял четыре траншеи, уничтожив при этом 150 гитлеровцев. Акишин был трижды ранен, однако не покидал поле боя, пока контратаки противника не были отбиты. Офицер удостоен звания Герой Советского Союза.

В архивах есть и свидетельства чудовищных зверств и разрушений, которые совершили немцы, отступая из Варшавы. "На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков. На улице Окопов есть могильные холмы, по словам жителей, тут захоронено до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков", - говорится в одном из донесений.

Архивные документы показывают и то, как встречали советских воинов в Польше.

В частности, в одном из донесений говорится, что: "Красную Армию и Войско Польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска". О том, что советских солдат жители столицы Польши приветствовали как героев, свидетельствуют такие строки из донесения: "Стоит только обратиться к кому-либо из жителей, как вокруг него образуются толпы народа".

Рассказывается в документах и о зверствах фашистов в Польше. В частности, немецкий военнопленный ефрейтор Вейман показал, что снабжение продовольствием в еврейских гетто было настолько ничтожным, что тысячи евреев очень скоро начали умирать с голоду.

"Но этого казалось недостаточным, поэтому каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек", - отмечал ефрейтор на допросе.

Несмотря на неблагоприятные условия, советские войска пытались помочь польским повстанцам как оружием, так и продовольствием

Также в архивных документах можно найти данные о том, что в Польше нацисты создали несколько концлагерей, где в том числе находились англичане и американцы.

Так, корреспондент армейской газеты "За Родину" писал, что наряду с евреями, цыганами, поляками и другими в "душегубках" концлагеря Треблинка умертвили не менее 500 англичан и американцев.

"Из рассказов ясно, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена военнопленными, однако их отвезли в лагерь, куда ранее были свезены все евреи, и они были наравне с тысячами других немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены".

Архивы минобороны рассказывают о том, что отряды Армии Крайовой вели террористическую деятельность в тылу Красной Армии как в Польше, так и Белоруссии и Литве в 1944-1945 годах.

В частности, в донесениях говорится, что руководство Армии Крайовой в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы, для того чтобы дезорганизовать местные органы управления и начать подготовку к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной Армии и местного населения.