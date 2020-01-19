На Кубе впервые после победы революции выбрали губернаторов

На Кубе избраны губернаторы и вице-губернаторы 15 провинций страны. За предложенных президентом Острова Свободы Мигелей Диас-Канелем руководителей провинций и их заместителей проголосовали представители муниципальных заксобраний.

Как сообщил национальный избирательный совет Кубы на сайте парламента страны, всего в выборах приняли участие 12244 представителя региональных ассамблей народной власти в 167 муниципалитетах. Явка, таким образом, составила 99,04% при необходимом 50-процентном минимуме для признания выборов состоявшимися.

Выдвинутые президентом страны кандидатуры получили беспрецедентную поддержку: ни один из губернаторов не набрал меньше 95% голосов. Их вступление в должность, согласно кубинскому законодательству, состоится через 21 день. Тогда верховными органами власти в 15 провинциях страны станут провинциальные советы народной власти. Этот коллегиальный орган состоит, в том числе, из губернатора и вице-губернатора, а также руководителей местных заксобраний и их заместителей.

Для Кубы выборы губернаторов стали по-настоящему историческим событием. Ведь после победы революции в 1959 году институт губернаторства на Острове был упразднен. И лишь в прошлом году после вступления в силу новой конституции на Кубе произошли крупные изменения. Так, в стране был избран президент, появился премьер-министр, и после губернаторских выборов череда изменений в структуре государственной власти завершена.

Проводимые на Кубе изменения нацелены, прежде всего, на модернизацию устаревшей и утратившей свою эффективность системы управления государством. На губернаторов теперь ложится весьма непростая задача - прежде всего им предстоит наладить грамотное администрирование и использование выделяемых регионам денег, а также обеспечить развитие провинций в условиях ограниченности средств. А вот говорить о каких-либо политических амбициях новых губернаторов или реальной децентрализации вряд ли приходится: вся полнота власти в стране по-прежнему находится в руках президента и компартии.