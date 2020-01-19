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19.01.2020 18:49
Рубрика: Спорт

Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор исполнил зажигательный танец на вечеринке в честь своей победы над Дональдом Серроне.

Фото: REUTERS
Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне на турнире в Лас-Вегасе

Конор Макгрегор рано утром в воскресенье по московскому времени одержал более чем убедительную победу над ветераном UFC Дональдом Серроне. Ирландец затратил на то чтобы одолеть соперника всего 40 секунд, так что у него осталось огромное количество сил.

И Макгрегор нашел им применение. После боя он отправился в ночной клуб, где весело отпраздновал этот успех, устроив веселые танцы. Видео выложил портал MMAjunkie.

Между тем в сети пошли разговоры о том, что прошедший поединок был ничем иным, чем шоу, исход которого был определен заранее. Однако в подобный исход верят лишь любители заговоров и отдельные бойцы ММА, стремящиеся привлечь к своей персоне излишнее внимание.

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