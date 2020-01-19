Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне

Rate @TheNotoriousMMA’s dance moves from his post-fight party dance moves at @EncoreBeachClub. 🕺#UFC246 pic.twitter.com/ZLyWqjn9qV— MMA Junkie (@MMAjunkie) January 19, 2020
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор исполнил зажигательный танец на вечеринке в честь своей победы над Дональдом Серроне.
Конор Макгрегор рано утром в воскресенье по московскому времени одержал более чем убедительную победу над ветераном UFC Дональдом Серроне. Ирландец затратил на то чтобы одолеть соперника всего 40 секунд, так что у него осталось огромное количество сил.
И Макгрегор нашел им применение. После боя он отправился в ночной клуб, где весело отпраздновал этот успех, устроив веселые танцы. Видео выложил портал MMAjunkie.
Между тем в сети пошли разговоры о том, что прошедший поединок был ничем иным, чем шоу, исход которого был определен заранее. Однако в подобный исход верят лишь любители заговоров и отдельные бойцы ММА, стремящиеся привлечь к своей персоне излишнее внимание.