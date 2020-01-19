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19.01.2020 18:44
Рубрика: В мире

Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону

Текст: Константин Волков

Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри и герцогини Сассекской, заявил, что его дочь "опошляет" королевскую семью, и что "это совсем не та девушка, которую я растил". Об этом Томас Маркл заявил в интервью СМИ.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision
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Отец Меган Маркл также сказал, что его дочь "достигла мечты каждой девушки - стала принцессой, а теперь глупо выбрасывает эту мечту".

По словам Томаса, Меган и Гарри "разрушают один из величайших институтов со многовековой историей".

Напомним, днем ранее Гарри и Меган объявили, что оставляют королевскую жизнь и отказываются от своих королевских титулов. Они перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи, а также откажутся от денег из британского бюджета. Кроме того, они сами будут выплачивать деньги, взятые на ремонт коттеджа Фрогмор, резиденции герцога Сассекского. Большую часть времени пара планирует проводить в США.

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