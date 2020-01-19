Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает вносить правки в историю Национальной хоккейной лиги. 34-летний форвард ворвался в десятку лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Вот уже на протяжении двух лет мне кажется, что он в каждой игре бьет какой-то рекорд", - недавно признался партнер по команде и друг Овечкина Никлас Бэкстрем. Наверное, схожие ощущения испытывают все, кто хоть немного следит за карьерой россиянина. Особенно в последние дни. Что совершенно неудивительно.

В трех матчах, начиная с 14 января, Овечкин забросил восемь шайб: две достались "Каролине", по три - "Нью-Джерси" и "Айлендерс". Этого хватило, чтобы с 12-го места в списке лучших снайперов НХЛ взлететь на девятое, которое Саша теперь делит с легендарным Стивеном Айзерманом. Впрочем, эпитет "легендарный", наверное, лишний. Других здесь уже попросту нет. За каких-то четыре дня Овечкин обогнал Теему Селянне (684 гола) и Марио Лемье (690). У самого Овечкина, как и у Айзермана, нынче 692 шайбы.

В последних трех матчах Александр Овечкин забил восемь шайб и обогнал в списке снайперов НХЛ легендарных Селянне и Марио Лемье

Непосредственно пропуск в топ-10 Ови оформил в игре с "Айлендерс". Россиянин открыл счет после феноменальной передачи через всю площадку Бэкстрема, реализовав выход один на один с соотечественником Семеном Варламовым. Правда, затем "Вашингтон" расслабился и получил четыре гола подряд, но именно Овечкин, как и полагается капитану, вдохновил партнеров на камбэк. В третьем периоде форвард в проходе финтом освободился от защитника и бил уже в падении, но помог рикошет, благодаря которому шайба все-таки оказалась в сетке. Ну а хет-трик Александр оформил броском в пустые ворота на последней минуте.

- В третьем периоде мы не дали сопернику ни одного шанса, у них был один или два броска в створ. Весело получилось! - поделился впечатлениями от игры ее главный герой. - Перед третьим периодом все были просто в бешенстве, но это пошло нам только на пользу. Мы никогда не сдаемся, и не важно, какой счет на табло.

Кстати, на счету Овечкина уже 26 хет-триков в НХЛ. Забавно, но это больше, чем у четырех клубов начиная с 2005 года, когда россиянин начал выступать в Северной Америке: "Колорадо" (24), "Миннесоты" (19), "Нью-Джерси" (19) и "Вегаса" (4).

Что касается исторического достижения, Александр, которого по обе стороны океана уже без тени сомнения называют Великим, был традиционно немногословен.

- Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Зато комплиментов не пожалел наставник "Айлендерс" Барри Тротц, который раньше работал в "Вашингтоне" и в 2018 году выиграл со "столичными" Кубок Стэнли.

- Для меня он уже лучший снайпер в истории, - заявил американский специалист.

Между тем взглянем, какие рекорды по расписанию значатся у 34-летнего россиянина в ближайшее время? От Марка Мессье, занимающего восьмое место в списке топ-снайперов лиги, Овечкина отделяют всего две шайбы. От Майка Гартнера, замыкающего семерку лучших, - 16. Если Саша сохранит набранный темп, то войдет в топ-7 уже в нынешнем сезоне. А вот до лидера списка Уэйна Гретцки по-прежнему далековато - 202 шайбы. Впрочем, за океаном все больше людей начинают верить, что нашему форварду по силам опередить даже великого канадца.

А еще не стоит забывать, что Овечкин продолжает борьбу за звание лучшего снайпера и в текущем сезоне. После матча с "Айлендерс" у Александра стало 34 шайбы. На момент подписания этого номера "РГ" в печать его опережал лишь чешский форвард из "Бостона" Давид Пастрняк с 36 голами.