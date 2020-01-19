Новости

Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана 19.01.2020
Лавров: Решать в конечном итоге самим ливийцам 19.01.2020
Хафтар и Саррадж не стали встречаться в Берлине 19.01.2020
Полиция проверит данные о стрельбе с балкона в Таганроге 19.01.2020
В Тюмени локализовали пожар на складе с макулатурой 19.01.2020
Захарова: Помпео будто позаимствовал слова с сайта МИД РФ 19.01.2020
На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина 19.01.2020
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon 19.01.2020
В Тюмени вспыхнул крупный пожар на складе с макулатурой 19.01.2020
В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний 19.01.2020
Украина потребовала от Лондона убрать трезубец из антитеррористического пособия 19.01.2020
Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине 19.01.2020
В Петербурге в день крещенских купаний побит новый температурный рекорд 19.01.2020
Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках 19.01.2020
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей 19.01.2020
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП 19.01.2020
Опубликовано видео, на котором Макгрегор отмечает победу над Серроне 19.01.2020
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь "опошляет" британскую корону 19.01.2020
В Саратовской области два человека погибли в ДТП 19.01.2020
Пять человек отравились угарным газом в Новосибирской области 19.01.2020
Пилот пострадал при падении параплана в Московской области 19.01.2020
В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра 19.01.2020
Генсек ООН призвал остановить войну в Ливии 19.01.2020
Два человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы 19.01.2020
В Новом Уренгое загорелось жилое здание на площади 650 "квадратов" 19.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
19.01.2020 23:07
Рубрика: В мире

Польша польстилась на картины

Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8063)
Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова заявила, что претензии Польши на некоторые картины, хранящиеся в России, "голословны".

Речь идет о сделанном ранее заявлении МИД Польши, который заявил, что Красная армия при освобождении Польши "вывезла" ряд известных полотен, среди которых "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего.

Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства

Как заявила легенда российского искусствоведения и музейного дела Антонова в эфире российской "Национальной службы новостей", "работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины - это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение - какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась".

По словам Антоновой, пока что заявления Варшавы абсолютно голословны, и подобные высказывания делаются в расчете на людей, не знающих тонкостей.

"Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять", - отметила Антонова.

В мире Европа Польша Культура Арт Аукционы и коллекции

Главное сегодня

Путин заявил о невозможности стереть память о войне
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока
Тимошенко сообщила о начале "ликвидации" Украины
В мире
В мире
Как повлияет на российский экспорт соглашение США и Китая
Лесные пожары
Лесные пожары
В Австралии спасли от огня уникальные деревья