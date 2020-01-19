Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова заявила, что претензии Польши на некоторые картины, хранящиеся в России, "голословны".

Речь идет о сделанном ранее заявлении МИД Польши, который заявил, что Красная армия при освобождении Польши "вывезла" ряд известных полотен, среди которых "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего.

Как заявила легенда российского искусствоведения и музейного дела Антонова в эфире российской "Национальной службы новостей", "работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины - это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение - какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась".

По словам Антоновой, пока что заявления Варшавы абсолютно голословны, и подобные высказывания делаются в расчете на людей, не знающих тонкостей.

"Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять", - отметила Антонова.