Путин побеседовал с Джонсоном, Макроном и Помпео "на полях" конференции в Берлине

На полях конференции по Ливии в Берлине президент России кратко пообщался с некоторыми участниками.

Среди них президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Владимир Путин побеседовал вместе с и.о. главы МИД Сергеем Лавровым, а также руководитель канцелярии комитета по международным делам ЦК Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.

Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон поприветствовали друг друга незадолго до церемонии совместного фотографирования. Президент РФ обменялся приветствием с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а также кратко поприветствовал президента Египта Абдельфаттаха Сиси и и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Президент России и госсекретарь США Майк Помпео обменялись рукопожатием и вместе пошли в сторону зала заседания, общаясь без переводчиков.