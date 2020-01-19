Разведчик Ботян рассказал, как освобождали Краков

Как рассказал Ботян, нацисты планировали взорвать плотину неподалеку от Кракова и затопить город. В таком случае погибли бы как местные жители, так и советские военные, которые уже находились к тому времени в городе.

Однако Ботян, в то время лейтенант, смог выстроить хорошие отношения с польским подпольем и через бойцов польского сопротивления вышел на человека, поляка по национальности, который согласился помочь предотвратить катастрофу.

По сведениям Ботяна, всю взрывчатку, предназначенную для уничтожения плотины, нацисты хранили в Краковском замке. Поляк, на которого вышел разведчик через бойцов подполья, согласился заложить в замке мину. Когда ее привели в действие, то вся находящаяся в замке взрывчатка была уничтожена.

"Взрыв был такой силы, что не только сам замок полетел вверх, но были уничтожены и все окрестные строения", - рассказал Ботян. По его словам, как раз перед взрывом в замок прибыли немецкие военные, которые хотели там перевооружиться.

Таким образом, благодаря героическим действиям советской разведки и польских подпольщиков Краков, который сегодня многие называют самым красивым городом Польши, был спасен от уничтожения.