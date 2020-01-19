Белгородская область планирует отказаться от использования пластика

Белгородские власти собираются к 2022 году минимизировать использование пластиковых бутылок, пакетов и упаковки. Чиновники договариваются с ретейлерами и общепитом об альтернативе привычным полиэтиленовым рулонам для упаковки овощей и фруктов, а также пакетам-майкам на кассе. Для той упаковки, которую пока не заменить, создают систему сбора и переработки. Собкор "РГ" выяснила, насколько жизнеспособна эта инициатива.

В супермаркетах популярной федеральной сети реклама мешочков-сеточек для покупки вместо тонких полиэтиленовых пакетов ненавязчиво предлагает понемногу прививать самому себе экологичные привычки. "Купите один мешочек вместо тысячи пакетов", - объявляют по громкой связи, и с каждым днем стопка этих самых мешочков уменьшается.

Начальник регионального управления потребительского рынка Владимир Зубов отмечает, что за год во всем мире люди выбрасывают свыше 4 миллионов пакетов, а время использования полиэтиленовой упаковки стремительно снижается, достигая 10-20 минут. Несмотря на то что такой полиэтилен очень тонкий, разлагается он десятилетиями, составляя примерно пятую часть всего объема мусора.

Инициатива уже нашла своих последователей. Белгородцы выбирают сумки-авоськи, которые продаются сейчас не только в супермаркетах, но и вообще на каждом углу. Даже бабушки на рынке могут предложить "набор хозяйки" - это как раз те мешочки для фруктов-овощей и сумка для всех покупок взамен большого пакета. Цена мешков, как правило, 35-40 рублей, а вот стоимость авоськи разнится в зависимости от ее "фишек": короткие или длинные ручки, водопроницаемость и, главное, возможность сложить сумку, превратив ее в крохотный кошелек на застежке. Самые дорогие - около 200 рублей.

Инициатива уже нашла своих последователей. Белгородцы выбирают сумкиавоськи, которые продаются сейчас не только в супермаркетах, но и вообще на каждом углу

В супермаркетах уже привыкли к тому, что покупатели приходят со своей тарой. А в региональной торговой сети фермерских продуктов и вовсе хвалят тех, кто приходит за молоком со стеклянной банкой.