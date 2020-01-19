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19.01.2020 13:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 87 тысяч человек посетили крещенские купания в Москве

Текст: Ирина Огилько

Более 87 тысяч человек менее чем за сутки посетили крещенские купания в Москве, более 53 тысяч из них окунулись в воду. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"Наибольшее количество людей пришло на Святое озеро - около 10 тысяч, на втором по популярности месте - пруды в Сокольниках и Южном Бутово - более 5 тысяч человек", - рассказали "РГ" в пресс-службе.

С 18:00 18 января по 10:00 19 января спасатели помогли выйти из воды четырем посетителям. Так, дежурная смена ПСС "Борисовская" вытащила из воды трех мужчин на Борисовских прудах. Кроме того, оказана помощь женщине, которой стало плохо во время омовения на Святом озере.

Купания в столице продолжаются. Спасатели предупреждают - не выходить на тонкий лед водоемов, купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности на воде.

Общество Религия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Крещения

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