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19.01.2020 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело водителя эвакуатора, насмерть сбившего пешехода в Москве, направлено в суд

Текст: Ирина Огилько

Правоохранительные органы направили в суд уголовное дело о смертельном ДТП с участием эвакуатора. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Москве.

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Следствие установило, что водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей территории, следуя задним ходом в районе дома №4 по Петрозаводской улице, где и совершил наезд на пешехода, следовавшего по пути движения автомобиля.

Пешехода доставили в медучреждение, но спасти его не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Водителю эвакуатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Головинский районный суд.

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