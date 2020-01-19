Дело водителя эвакуатора, насмерть сбившего пешехода в Москве, направлено в суд

Правоохранительные органы направили в суд уголовное дело о смертельном ДТП с участием эвакуатора. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Москве.

Следствие установило, что водитель автомобиля-эвакуатора двигался по прилегающей территории, следуя задним ходом в районе дома №4 по Петрозаводской улице, где и совершил наезд на пешехода, следовавшего по пути движения автомобиля.

Пешехода доставили в медучреждение, но спасти его не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Водителю эвакуатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Головинский районный суд.