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19.01.2020 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва разработает меры адресной поддержки для семей в трудной ситуации

Текст: Ирина Огилько

Для реализации ежегодного Послания Владимира Путина Федеральному Собранию в столице разработают меры адресной поддержки, которые помогут семьям, находящимся в трудной финансовой ситуации, выйти из состояния бедности. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

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"Поставлена задача об адресной работе с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации, бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать: заключать с ними социальные контракты. Это значит не просто раздавать льготы, но пытаться их вывести из состояния бедности. Это значит - устроить досрочно детей в ясли, детский сад, дать возможность родителям получить новую специальность", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ранее глава города назвал расширение программ социальной поддержки одной из главных тем Послания Владимира Путина Федеральному собранию. По его мнению, объем соцрасходов, который будет необходим после Послания, сопоставим с национальными проектами.

Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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