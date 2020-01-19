Москва разработает меры адресной поддержки для семей в трудной ситуации

Для реализации ежегодного Послания Владимира Путина Федеральному Собранию в столице разработают меры адресной поддержки, которые помогут семьям, находящимся в трудной финансовой ситуации, выйти из состояния бедности. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Поставлена задача об адресной работе с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации, бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать: заключать с ними социальные контракты. Это значит не просто раздавать льготы, но пытаться их вывести из состояния бедности. Это значит - устроить досрочно детей в ясли, детский сад, дать возможность родителям получить новую специальность", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее глава города назвал расширение программ социальной поддержки одной из главных тем Послания Владимира Путина Федеральному собранию. По его мнению, объем соцрасходов, который будет необходим после Послания, сопоставим с национальными проектами.