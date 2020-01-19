МВД проведет проверку после видео с дракой в ТЦ в Подмосковье

ГУ МВД по Московской области инициировало проверку после публикации в соцсетях видео драки в одном из торговых центров в Химках. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

По данным пресс-службы, инцидент произошел вечером 17 января в торговом центре в Химках. Два молодых человека устроили драку. Их попытался разнять охранник, причем для этого он ударил одного из мужчин кулаком в лицо, а затем продолжил бить ногой упавшего. Эти кадры заснял один из очевидцев драки. "Заявление в отделение полиции Химок молодой человек не писал, проверку проводим по предоставленным фактам из соцсетей, - рассказал "РГ" представитель пресс-службы МВД по Московской области. Однако известно, что после случившегося пострадавший обратился в травмпункт, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы. По одной из версий случившегося, мужчина заступился за девушку.