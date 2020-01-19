Пилот пострадал при падении параплана в Московской области

В Богородском городском округе Московской области вечером в воскресенье упал параплан. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.

По данным пресс-службы, происшествие случилось возле деревни Пашуково. "В результате несчастного случая в поле упал параплан. Пилот получил травмы и без сознания был доставлен в больницу", - сообщает пресс-служба.

Для Подмосковья это первый в нынешнем году инцидент с полетами на подобных аппаратах и второй с начала года в России. Так, 4 января один человек погиб в результате жесткой посадки параплана в районе села Эльбюбо в Кабарбино-Балкарии.