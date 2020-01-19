Подростка, убившего в школе двух человек, отпустили домой

Старшеклассник, застреливший в 2014 году в московской школе учителя и полицейского, уже более двух лет находится на свободе и не проходит принудительного лечения.

Вооруженный двумя винтовками старшеклассник 3 февраля 2014 года пришел в свою московскую школу N 263 в районе Отрадное. В кабинете биологии, где занимались его одноклассники, он смертельно ранил учителя географии Андрея Кириллова, который пытался отобрать оружие. Позже подросток открыл огонь по прибывшим на вызов полицейским, убив Сергея Бушуева и тяжело ранив его напарника Владимира Крохина. В марте 2015-го Бутырский суд по результатам экспертизы признал школьника невменяемым и отправил его на принудительное лечение.

Как сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов, только сейчас выяснилось, что врачи Смоленской психиатрической больницы для подростков при очередном переосвидетельствовании в 2017 году дали заключение, что он может амбулаторно находиться и лечиться дома. Таким образом, по словам адвоката, он более двух лет назад ушел от ответственности после убийства двух человек и в настоящее время никаких врачей не посещает. В связи с этим потерпевшие обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность освобождения от принудительного лечения.