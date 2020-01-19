Робот сделает массаж сердца прямо в реанимобиле

Машины "скорой помощи" в столице - это реанимационные палаты на колесах. Здесь робот может сделать пациенту массаж сердца, случись в пути его остановка. Такие реанимобили уже курсируют по городу, спасая каждый месяц жизни. Теперь же скорые станут настоящей супербригадой - их дополнят оборудованием, которое способно при остановке сердца обеспечить человеку искусственное кровообращение. О том, как работают новые технологии, корреспонденты "РГ" узнали на ассамблее "Здоровая Москва", прошедшей в Москве с 16 по 19 января.

По словам главврача Московской скорой помощи Николая Плавунова, в этом году особое внимание уделено "тяжелым" пациентам. В городе 26 бригад реанимационной помощи, в том числе 4 бригады детской реанимации. "Мы запустили программу "Responce Unit" (программа быстрого реагирования на ЧС. - Прим. ред.) для повышения качества оказания медпомощи пациентам с остановкой сердца. А в ближайшее время у нас появится два "суперавтомобиля", где будет применена методика, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя насос, прокачивающий кровь и насыщающий ее кислородом", - рассказал Плавунов. По его словам, проект находится на этапе технической реализации, но в этом году уникальные реанимобили поедут по городу. Такая процедура в виде стандартной системы спасения не реализована пока ни в одном городе мира. "По сути, новое оборудование является аппаратом искусственного кровообращения", - отметил Петр Давыдов, завподстанцией скорой медпомощи N 46. Выглядеть это будет так: бригада прибывает на вызов к пациенту с остановкой сердца, устанавливает специальные канюли в сосуды и прогоняет по ним кровь с той же интенсивностью, как если бы работало сердце. То есть человек остается жив.

Два реанимобиля "скорой" оборудуют аппаратами для искусственного кровообращения

Давыдов показал "РГ" обновленный реанимобиль. В нем есть аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомониторы, электрокардиографы, и даже система "Автопульс". Она обеспечивает пациенту с остановкой сердца непрямой массаж сердца. С нажатием кнопки пневматический пресс из плотной ткани обхватывает грудную клетку пациента. "Умный" аппарат определяет расстояние от грудины до спины, сам решает, на какую глубину надо "прокачивать" кровь. "Аппарат делает регулярные компрессии, что помогает возобновить сердечный кровоток. После 30 компрессий аппарат делает трехсекундную паузу, чтобы произвести искусственную вентиляцию легких, затем продолжает работу. Его эффективность доказана. Если люди проводят 120 сокращений в минут, то роботу достаточно 80. Нельзя аппарат применять лишь детям, пациентам с травмами грудной клетки", - отметил Давыдов. По его словам, в городе работает 55 реанимобилей с таким "помощником".