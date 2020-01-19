Следователи начали проверку после избиения посетителя магазина в Химках

Следователи начали проверку по факту инцидента в торговом центре в Химках, где охранник избил посетителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области.

Как поясняют в пресс-службе, проверка начата после опубликования в сети видео, на котором охранник в торговом центре "Мега Химки" в ходе конфликта избивает молодого человека.

"Организована проверка по информации СМИ о превышении полномочий работником частной охранной организации одного из торговых центров городского округа Химки, который нанес телесные повреждения посетителю магазина. Запланировано проведение опросов и иных проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что ранее пресс-служба МВД по Московской области подтвердила "РГ", что ими начато расследование по факту инцидента между посетителями и охранником торгового центра. Впрочем пострадавший так и не написал пока заявление в полицию.